Servet'in oyuncu kadrosu | Servet dizisinin konusu ne?

Başrollerinde sevilen oyuncular Yusuf Çim ve Bahar Şahin'in olduğu ve senaryosuyla dikkatleri üzerine çeken Servet dizisinin yayın tarihi ve tüm oyuncuları belli oldu. Vatandaşlar ise dizisinin oyuncu kadrosunu ve konusu merak edip araştırıyor. Peki, Servet dizisi ne zaman başlıyor? Servet'in konusu ne? Servet'te hangi oyuncular yer alıyor?

SERVET DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başrollerinde Yusuf Çim ve Bahar Şahin olduğu, yönetmen koltuğunda İran asıllı Emir Khalilzadeh'in oturduğu Avlu dizisi, 12 Nisan Perşembe 20.00'de ekran macerasına başlayacak. Ayrıca dizinin senaryosunu Murat Boyacıoğlu yazarken, yapımını ise Ortaks Yapım üstleniyor.

SERVET DİZİSİNİN KONUSU

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizisinin konusu şöyle; Ferah Feza (Bahar Şahin) her yıl 18 yaşını doldurup, kaldıkları yetiştirme yurtlarından ayrılmak zorunda olan binlerce gençten biriydi. Ancak diğerlerinden önemli bir farkı vardı, kimsesiz değildi. Henüz bilmese de büyük bir ailesi vardı ve hayalini bile kuramayacağı kadar zengindi. Can Yiğit (Yusuf Çim) 29 yaşındaydı. Tıpkı Ferah gibi anne ve babasını kaybetmişti. Evlatlık gibi büyümüş olsa da ülke çapında önemli bir iş adamının kanatları altında, onun oğlundan farksız, her istediğini yapabilecek güçteydi. Bu yaşta kimsenin kolay sahip olamayacağı bir güce ve paraya sahipti, bu büyük aileyi yönetiyordu.

Fettah Holding’in sahibi Kudret Fettah’ın(Ali Sürmeli) talimatıyla asıl kimliğini bilmediği Ferah’a, hakkı olan serveti vermek için yola çıktığında bu yolun hem Ferah’ın hem de kendisinin sınavı olacağını bilmiyordu. Can ve Ferah, paylaşılamayan dev bir servet için yapılan kavganın ortasında kaldılar. Herkesin kendi servetini aradığı bu hayatta zorlu sınavlardan geçeceklerdi; Can, Ferah için kendisinin bile tahmin edemeyeceği kadar ileri gidecek her şeyi, herkesi karşısına alacaktı. Birbirlerini yaşatmak için saf aşklarından vazgeçmeleri gerekiyordu. Bu kirli kavga servet peşinde koşan herkesi içine çekecek, temiz kalmayı başaranlar hayattaki servetlerine kavuşacaktı.

SERVET DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Son zamanlarından popüler oyuncularından Yusuf Çim ve Bahar Şahin’in başrollerini paylaştığı dizide Ali Sürmeli, Arsen Gürzap, TülayGünal, Kanbolat Görkem Arslan, Baran Bölükbaşı, Cemre Gümeli, Alicia Kapudağ, Barış Yalçın, Bora Cengiz, Evren Duyal, Bekir Çiçekdemir, Deniz Atam, Ahmet Kaynak, Kadim Yaşar, Selahattin Töz, MirayAkay gibi tecrübeli isimler de yer alıyor.

YUSUF ÇİM (CAN YİĞİT)

1991 yılında üç çocuklu bir ailenin en küçük oğlu olarak, İstanbul'da dünyaya gelen Yusuf Çim, kariyerine 2009 yılında modellik yaparak başladı. 2011'de katıldığı bir modellik yarışmasından ikincilik kazandı. Akademi 35.5 Sanat Evinde oyunculuk eğitimi almıştır. 2009 yılından itibaren birçok markanın ve derginin katalog çekimlerinde yer almıştır. 2011 Best Model of Turkey öncesi ve sonrası birçok defile de boy göstermiştir. Müzik kariyeri 2013 Ağustos'da çıkardığı "Olsun Bi Kere" EP Albümüyle başlamıştır. Çilek Kokusu dizisinde canlandırdığı "Burak" karakteriyle ünlenen genç oyuncunun yer adlığı diğer diziler, Hanım Köylü İçimdeki Fırtına ve Seven Ne Yapmaz’dır.

Yusuf Çim son olarak Show TV'de yayınlanan Servet dizisinde "Can Yiğit" karakterini canlandıracak. Can Yiğit karakterinin özellikleri ise şunlar; Kudret Fettah’ın evladı gibi büyütüp şirketini emanet ettiği, adil ve güvenilir biridir. Fettah ailesine sarsılmaz bir sadakatle bağlı olan Can, ailenin biricik kızı Hande’yle evlilik yolunda ilerlerken, Ferah’ın hayatına girmesiyle gerçek aşkla tanışır.

BAHAR ŞAHİN (FERAH)

1991 yılında Artvin’de dünyaya gelen Bahar Şahin, ilk oyunculuk deneyimini Fox Tv’de yayınlanan başrolü Keremcem ve Ezgi Asaroğlu’nun paylaştığı "O Hayat Benim" dizisinde canlandırdığı "Müge" karakteri ile yaşamıştır. Güzel oyuncu bu dizinin ardından, "Lise Devriyesi" dizisi ve "Kayıtdışı" dizilerinde rol almıştır.

Bahar Şahin son olarak Show TV'de yayınlanan Servet dizisinde "Ferah" karakterini canlandıracak. Ferah karakterinin özellikleri ise şunlar; Ferah, bütün yaşamını Çocuk Esirgeme Kurumu’nda geçirmiş olsa da hayata gülen gözlerle bakan, yüreği iyilikle dolu bir kızdır. Henüz bilmese de güçlü bir ailesi vardır ve hayalini bile kuramayacağı kadar büyük bir servetin sahibidir.

ALİ SÜRMELİ (KUDRET FETTAH)

1959 yılında dünyaya gelen Ali Sürmeli aslen Muş'un Varto ilçesindendir. Babasının görevi nedeniyle çocukluğu birçok anadolu şehrinde geçmiştir. Lise eğitiminin ardından, Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü‘nden 1985 yılında mezun olan Ali Sürmeli, Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatrosu‘nda çalıştı. 1988 yılında “Dönüş” adlı film ile sinema dünyasına girdi. İsmail Dümbüllü, Ulvi Uraz, 1996 yılında 8. Ankara Ulusal Film Yarışması “Yardımcı Erkek Oyuncu” ödülünü aldı. 1995 yılında “Sokaktaki Adam” rolü ile SİYAD Ödüllerine layık görüldü.

1998 yılında “Karşık Pizza” adlı filmde rol aldı. 1999 yılında başrolünde Kenan İmirzalıoğlu‘nun yer aldığı “Deli Yürek” adlı televizyon dizisinde Turgay Atacan rolünde görüldü. 2000 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali‘nde “Filler ve Çimen” adlı sinema filmiyle “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ödülünü aldı. 2001 yılında Semir Aslanyürek‘in yönettiği “Şellale” adlı filmde Süleyman adlı karakteri canlandırdı. “Aşka Sürgün”, “Yağmurdan Sonra”, “Hürrem Sultan” gibi televizyon dizilerinde rol aldı. 2006 yılında Semir Aslanyürek’in “Eve Giden Yol 1914” ve Ömer Fark Sorak‘ın “Sınav” adlı filmlerinde rol aldı. 2015 yılında Baba dizisinde rol alan Ali Sürmeli en son 2017 yılında yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül’ün yaptığı Vezir Parmağı isimli sinema filminde Müstesna karakterini canlandırmıştır.

Ali Sürmeli son olarak Show TV'de yayınlanan Servet dizisinde "Kudret Fettah" karakterini canlandıracak. Kudret karakterinin özellikleri ise şunlar; Her insanın kötü tarafında bir iyilik, iyi tarafında da bir kötülük vardır. Tıpkı Kudret Fettah’ta olduğu gibi. Hayatı hatalarla dolu bir işadamı olan Kudret Fettah, korkulması gereken tekinsiz biridir.

ARSEN GÜRZAP (BELKIS FETTAH)

11 Ekim 1946 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Arsen Gürzap, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek bölümü mezunu olup, Ankara Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde sanat hayatına başladı. 1987'den bu yana İstanbul Devlet Tiyatrosunda oyuncu ve yönetmen olarak görev yapmaktadır. Tiyatro İstanbul'da da bir süre çalışan sanatçı; MSÜ Tiyatro bölümünde de dersler vermiş olup, eşi Can Gürzap ile birlikte Dialog adlı okulun kurucu kadrosunda yer aldı. 15 yılda 15.000 mezun veren okulda sunuculuk, güzel konuşma, insan ilişkileri eğitmeni olarak dersler vermektedir. Arsen Gürzap sinema filmleri ve dizilerde de rol almış, seslendirme çalışmaları da yapmıştır. Son yıllarda en ses getiren seslendirme çalışması LÖSEV Lösemili çocuklar Vakfı'nın tanıtım filmleri olmuştur.

Arsen Gürzap son olarak Show TV'de yayınlanan Servet dizisinde "Belkıs Fettah" karakterini canlandıracak. Belkıs karakterinin özellikleri ise şunlar; Kudret Fettah’ın karısı Fettah ailesinin gölge lideridir. Herkes kadar iyi, herkes kadar kötü biri olan Belkıs’ın, söz konusu çocukları olduğunda yapamayacağı şey yoktur.

KANBOLAT GÖRKEN ARSLAN (YENER FETTAH)

Kanbolat Görkem Arslan, 04 Kasım 1980 tarihinde Düzce'de dünyaya gelmiştir. Oyunculuk eğitimini Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde alan Arslan, televizyon ekranlarındaki kariyerine 2004 yılında Çemberimde Gül Oya ile başlamıştır. 1998 yılından bu yana Tiyatro sahnelerinde ye alan Arslan'ın 'Daire','Yurt', 'Teslimiyet' gibi sinema filmeleri de bulunmaktadır. Çemberimde Gül Oya, Yer Gök Aşk, Ezel, Poyraz Karayel, Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizilerde yer almıştır.

Kanbolat Görkem Arslan son olarak Show TV'de yayınlanan Servet dizisinde "Yener Fettah" karakterini canlandıracak. Yener karakterinin özellikleri ise şunlar; Kudret Fettah’ın büyük oğludur. Kazanmak için her yolu mubah gören, bu uğurda elini kana bulamaktan bile çekinmeyecek kadar yoldan çıkmış biridir.

BARAN BÖLÜKBAŞI (KORKMAZ)

1994 yılında İstanbul’da doğmuştur. Üniversite eğitimini Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nde tamamlamıştır. Antalya Replik Sanat Eğitim Kurumlarında temel oyunculuk, Cüneyt Sayıl oyunculuk atölyesinde kamera önü oyunculuk eğitimi alan Bölükbaşı Adı Efsane ve Sevdanın Bahçesi dizilerinde rol aldı.

Baran Bölükbaşı son olarak Show TV'de yayınlanan Servet dizisinde "Korkmaz" karakterini canlandıracak. Korkmaz karakterinin özellikleri ise şunlar; Ferah’ın Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan biricik dostudur. Gerçek bir yol arkadaşıdır. Her koşulda ayakta kalmayı bilen, güçlü bir kişiliğe sahiptir.

CEMRE GÜMELİ (HANDE FETTAH)

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü mezunudur. Oyunculuk hayatına tiyatro ile başlayıp çeşitli ekiplerle çalıştıktan sonra New York’da Meisner Tekniği eğitimi almıştır. Tatlı İntikam dizisi ile ekran kariyerine başlamıştır. Bir yandan tiyatroya da devam eden Gümeli Kumbaracı50 ekibindedir, halen 3. Richard oyununda oynamaktadır.

Cemre Gümeli son olarak Show TV'de yayınlanan Servet dizisinde "Hande Fettah" karakterini canlandıracak. Hande karakterinin özellikleri ise şunlar; Kudret Fettah’ın biricik kızı, medarı iftarı, göz bebeği olan Hande; kazanma hırsından uzaktır. Ancak aşkta dominant bir kadındır.

ALICIA KAPUDAĞ (DURU FETTAH)

Alicia Kapudağ Kanadalı olup aslen ise Türk asıllıdır. Çok iyi derecede İngilizce, Yunanca, Fransızca ve Türkçe konuşan Alicia Kapudağ liseyi İstanbul'da okumuştur. İstanbul International Community School’da lise eğitimini tamamladıktan sonra ise Toronto Üniversitesi'ne giren Alicia Kapudağ, burada Sahne Sanatları bölümünde oyunculuk eğitimi almıştır. Oyunculuğunun yanı sıra müzisyenlik kimliği de olan Alicia Kapudağ, söz yazarlığı ve vokalistlik de yapmaktadır. Cinayet, Hayat Yokuşu, Küçük Ağa, Eğlendirme Dairesi ve Ateşböceği dizilerinde rol aldı.

Alicia Kapudağ son olarak Show TV'de yayınlanan Servet dizisinde "Duru Fettah" karakterini canlandıracak. Duru karakterinin özellikleri ise şunlar; Yener Fettah’ın kızıdır. Fettah ailesinin diğer üyelerinden oldukça farklıdır. Son derece zekidir. İnsanlara tepeden bakan bir kişiliği olsa da attığı her adımda politik bir doğruluğa sahiptir.

BARIŞ YALÇIN (EFE DEMİRKOL)

Böyle mi Olacaktı dizisiyle televizyon kariyerine başlayan Yalçın, Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku, Su ve Ateş, Evim Sensin, Dedemin İnsanları ve Hırsız Var isimli sinema filmlerinde Deli Gönül, Aşk Yeniden, Ruhumun Aynası, Huzur Sokağı, Mavi Kelebekler, Sende Gitme, Tek Başımıza, Samanyolu, Yemin, 29-39, Emret Komutanım, Üç Kadın, Beşi Bir Yerde isimli dizilerde rol almıştır.

Barış Yalçın son olarak Show TV'de yayınlanan Servet dizisinde "Efe Demirkol" karakterini canlandıracak. Efe karakterinin özellikleri ise şunlar; Kudret Fettah’ın ezeli rakibi Tarhan Demirkol’un oğludur. Uzun yıllar birlikte olduğu Hande’yi yeniden elde etmek için yapmayacağı şey yoktur.

TÜLAY GÜNAL (SEVİM)

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde eğitim aldı. Mezun olduktan sonra İstanbul'da bir süre şarkıcılık yaptı. 1993 senesinde Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak çalışmaya başladı, birkaç sezon sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. 2007 yılı itibarıyla, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yapmaktadır. Devlet Tiyatroları'ndaki görevinin dışında çeşitli özel tiyatrolarda da çalışmalar yapar. Çalıştığı özel tiyatrolar arasında Dostlar Tiyatrosu, Oyun Atölyesi ve DOT’da bulunmaktadır. "Ben Bertolt Brecht" oyunundaki rolüyle 2012 Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nde En iyi Müzikal Kadın Oyuncu ödülünü almaya hak kazanmıştır. Ay Tutulması, Asi, Yuvadan Bir Kuş Uçtu, Umutsuz Ev Kadınları, Kördüğüm, Fi, FiÇi dizilerinde yer almıştır.

Tülay Günay son olarak Show TV'de yayınlanan Servet dizisinde "Sevim" karakterini canlandıracak. Sevim karakterinin özellikleri ise şunlar; Kudret Fettah’ın en büyük günahını bilen sırlarla dolu bir kadındır. Yıllar önce Ferah’ın hayatta kalmasını sağlayan ve bundan sonraki süreçte de onu yaşatmaya çalışacak olan örnek bir kadındır.

BORA CENGİZ (BAŞAR FETTAH)

9 Aralık 1990 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İlk olarak 2008 yapımı bir televizyon dizisi olan Peri Masalı’nda canlandırdığı “Tolga” karakteri ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu, daha sonra Kıskanmak isimli sinema filminde, ardından da Maskeli Balo, Kavak Yelleri, Türkan, Bebek İşi, Bodrum Masalı isimli dizilerde rol aldı.

Bora Cengiz son olarak Show TV'de yayınlanan Servet dizisinde "Başar" karakterini canlandıracak. Başar karakterinin özellikleri ise şunlar; Fettahların küçük oğludur. Yaşamı eğlenceden ibaret olan Başar, manipülasyona açık biridir.

EVREN DUYAL (GÖNÜL)

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Önce 'Bizim Tiyatro', sonrasında ise 'Tiyatro Ti'ye katılan sanatçı, 1998'den 2001 yılına kadar İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde Tiyatro Bölüm Başkan Yardımcısı olarak ses, nefes, fonetik ve oyunculuk dersleri verdi. Ayrıca birçok kurumda drama eğitimi veren Duyal, yer aldığı “Milena’dan Kafka’ya Mektuplar", "Bekleme Odası", "Masal Bu Ya", "Başkan ve Hayalet", "Haftanın Elemanı" gibi tiyatro oyunlarının yanı sıra Aşk-ı Memnu, Eksik Etek, Bir Günah Gibi, Dedemin Dolabı dizilerinde de rol aldı.

Evren Duyal son olarak Show TV'de yayınlanan Servet dizisinde "Gönül" karakterini canlandıracak. Gönül karakterinin özellikleri ise şunlar; Korkmaz’ın annesidir. Geçmişte Korkmaz’a iyi bir anne olamasa da bundan sonra iyi bir anne olmaya çalışacak, hayat yorgunu bir kadındır.

BEKİR ÇİÇEKDEMİR (CAFİ)

1993’ten itibaren Adana'da Kent Tiyatrosu'nda tiyatro yaşamına başladı. Bekir Çiçekdemir'in sahneye ilk çıkışı Adana Seyhan Belediyesi Tiyatro topluluğunda Red Kit ve Daltonlar oyunuyla olmuştur. 1996 yılında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde okumaya başladı. Aynı yıl okulun tiyatro kolunda görev aldı. 1997 yılında Adana Devlet Tiyatrosu'nun Üçkâğıtçı ve Kanlı Nigar oyunlarında görev aldı. 1999 yılına kadar Seyhan Belediyesinde oyuncu ve teknik ekip olarak çalışmaya devam etti. Aynı yıl Ziraat fakültesini son sınıfta bırakıp, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne girdi. 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne yatay geçiş yaptı ve 2003'te mezun oldu. Aynı yıl İstanbul'a geldi. Tiyatro Kare'de Can Doğan, Nedim Saban ve Fatih Gülar'ın yönettiği ''Üç Çocuk'' oyununda oynadı ve televizyon işlerinde çalıştı. Bekir Çiçekdemir, 2012 yılında Karaoğlan filminde Vepko rolü ve Turgut Özakman'ın senaryosunu yazdığı Çanakkale 1915 filminde rol aldı.

Bekir Çiçekdemir son olarak, Show TV'de yayınlanan Servet dizisinde "Cafi" karakterini canlandıracak. Cafi karakterinin özellikleri ise şunlar; Son derece yöresel, dünya tatlısı, sempatik bir adamdır. Kısa bir süre önce ayrıldığı Gönül’e deliler gibi âşıktır.

DENİZ ATAM (KOMİSER ERCAN)

İlk olarak 1999 yılında sahneye çıktı. Toplumsal Araştırmalar Vakfı, Devlet Tiyatroları Opera ve Bale Çalışanları Vakfı (TOBAV) ve Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde oyunculuk, dramaturgi, oyun yazarlığı, sahne ve kostüm tasarımı ve kukla yapımı eğitimleri aldı. Birçok özel tiyatroda oyunculuk, sahne ve ışık tasarımı, yönetmenlik, yapımcılık görevlerini üstlendi. Son olarak Özen Yula’nın yazıp yönettiği, prömiyeri Uluslararası Erbil Tiyatro Festivali’nde yapılan ve Salt Galata’da sahnelenen “Pusulasız” adlı iki kişilik oyunda Beyti Engin ile birlikte rol aldı. Adı Efsane, Bizim Okul, Hayat Devam Ediyor, Akasya Durağı, Deli Saraylı, Havalimanı, Aşk Bir Hayal, Arka Sokaklar, Son Bahar, Sevgili Dünürüm, Yalancı Yârim, Kurtlar Vadisi Terör, Kınalı Kuzular, Parmak İzi adlı dizilerde rol aldı.

Deniz Atam son olarak, Show TV'de yayınlanan Servet dizisinde "Komiser Ercan" karakterini canlandıracak. Ercan karakterinin özellikleri ise şunlar; Savcı Yaşar’la birlikte çalışan, işinde son derece dikkatli polis memurudur.

AHMET KAYNAK (YAŞAR KARAÇAM)

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümü mezunudur. Gülsüm isimli dizinin 3. sezonunda yer almasından sonra sevilen Türk dizisi Yılan Hikayesi’nde yer aldı. Bunun ardından ise Dar Alanda Kısa Paslaşmalar adlı sinema filminde rol almıştı. Yedi Numara, Azad, Halet, Müjgan Bey, Düşler ve Gerçekler, Binbir Gece, Cemile ve Kaybolan Yıllar gibi yapımlarda birbirinden farklı rollerde yer aldı. 2010 yılında Kavak Yelleri isimli dizide Erdal karakterine hayat verdi. Son Ağa, Sınıf, Kapalı Çarşı, Herkes mi Aldatır, Sen de Gitme, Tövbeler Tövbesi, Beş Kardeş isimli yapımların ardındanen son olarak Yarım adlı sinema filmi ile izleyicilerin karşısına çıktı.

Ahmet Kaynak, son olarak, Show TV'de yayınlanan Servet dizisinde "Yaşar Karaçam" karakterini canlandıracak. Yaşar Karaçam karakterinin özellikleri ise şunlar; Yıllar önce Kudret Fettah’ın tarumar ettiği Karaçam ailesinden ayakta kalmış birkaç kişiden biridir. Sıra dışı bir savcı olan Yaşar Karaçam, her ne pahasına olursa olsun Kudret Fettah’ı adalet önüne çıkarmaya kararlıdır.

KADİM YAŞAR (KUYU)

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2002 yılında Ekmek Teknesi dizisi ile yaşamış; Urfalıyam Ezelden, Aşka Sürgün, Beşinci Boyut, Yağmurdan Sonra, Tek Türkiye, Babalar ve Evlatlar, Kaçak, Tatar Ramazan ve Paramparça, Kayıtdışı dizilerinde rol almıştır.

Kadim Yaşar, son olarak, Show TV'de yayınlanan Servet dizisinde "Kuyu" karakterini canlandıracak. Kuyu karakterinin özellikleri ise şunlar; Kudret Fettah’ın kara kutusudur. Son derece içten biri gibi görünse de tıpkı lakabı gibi derin ve karanlıktır.

SELAHATTİN TÖZ (SELO)

Atatürk üniversitesi GSF Tiyatro Oyunculuk Sanat Dalı mezunudur. Mahalle, 6 Mantı, Muhteşem Yüzyıl, Kanıt, Kurtlar Vadisi Pusu, Payitaht isimli dizilerde yer almıştır. Selahattin Töz, son olarak, Show TV'de yayınlanan Servet dizisinde "Selo" karakterini canlandıracak. Selo karakterinin özellikleri ise şunlar; Gönül’le birlikte aynı evde yaşasa da aralarındaki ilişkinin ne olduğu pek belli olmayan, son derece itici sevimsiz biridir.

MİRAY AKAY (NARİN)

Eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nde devam etmektedir. 2014 yılında Balık adlı sinema filmi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan genç oyuncu; Halam Geldi, Eve Dönüş, Sarıkamış 1915 ve Kelebeğin Rüyası filmlerinde rol almıştır. 2010 yılında ise Bitmeyen Şarkı dizisinde rol almış; Güneşin Kızları, Benim Adım Gültepe ve 20 Dakika, Dayan Yüreğim dizilerinde de oynamıştır.

Miray Akay son olarak, Show TV'de yayınlanan Servet dizisinde "Narin" karakterini canlandıracak. Narin karakterinin özellikleri ise şunlar; Ferah’ın Çocuk Esirgeme Kurumu’nda yıllarca ablalığını yaptığı Narin, çocuksu masumiyetiyle cıvıl cıvıl, neşe dolu bir kızıdır.