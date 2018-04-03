Servet dizisi ne zaman başlayacak? İşte oyuncu kadrosu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Televizyon
03.04.2018 - 15:16, Son Güncelleme:

Servet dizisi ne zaman başlayacak? İşte oyuncu kadrosu

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Servet dizisi ne zaman başlayacak? İşte oyuncu kadrosu

Tanıtımları ekranlarda dönmeye devam eden Servet dizisinin yayın tarihi belli oldu. Çilek Kokusu dizisiyle yıldızı parlayan yakışıklı oyuncu Yusuf Çim’in de başrolde yer aldığı Servet, ailesiz büyüyen iki gencin öyküsünü anlatacak. Peki Servet dizisi ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar!

Yapımını Ortaks Yapım’ın gerçekleştirdiği, yapımcılığını Müge Turalı Pak, Melda Perahya Yalçın ve Mehmetcan Yüksel’in üstlendiği, proje tasarımını Birsel Çıkıncı’nın yaptığı ve senaryosunu Murat Boyacıoğlu’nun yazdığı Servet dizisinin yönetmen koltuğunda ise Emir Khalilzadeh oturuyor. Genç jenerasyonun gözde oyuncularından Yusuf Çim ve Bahar Şahin’in başrollerini paylaştığı Servet'in oyuncu kadrosunda Ali Sürmeli, Arsen Gürzap, Tülay Günal, Kanbolat Görkem Arslan, Baran Bölükbaşı, Cemre Gümeli, Alicia Kapudağ, Barış Yalçın, Bora Cengiz, Evren Duyal, Bekir Çiçekdemir, Deniz Atam, Ahmet Kaynak, Kadim Yaşar, Selahattin Töz, Miray Akay gibi güçlü isimler de yer alıyor. Servet, 13 Nisan Cuma saat 20.00’de Show TV’de başlıyor!

HERKES KENDİ SERVETİNİ ARAR BU HAYATTA!

Herkesin Servet’inin peşinde koştuğu şu dünyada gerçek servet denilebilecek tek şey; Aşk hakkında bir hikâye. Ferah Feza (Bahar Şahin) her yıl 18 yaşını doldurup, kaldıkları yetiştirme yurtlarından ayrılmak zorunda olan binlerce gençten biriydi. Ancak diğerlerinden önemli bir farkı vardı, kimsesiz değildi. Henüz bilmese de büyük bir ailesi vardı ve hayalini bile kuramayacağı kadar zengindi. Can Yiğit (Yusuf Çim) 29 yaşındaydı. Tıpkı Ferah gibi anne ve babasını kaybetmişti. Evlatlık gibi büyümüş olsa da ülke çapında önemli bir iş adamının kanatları altında, onun oğlundan farksız, her istediğini yapabilecek güçteydi. Bu yaşta kimsenin kolay sahip olamayacağı bir güce ve paraya sahipti, bu büyük aileyi yönetiyordu.

Fettah Holding’in sahibi Kudret Fettah’ın(Ali Sürmeli) talimatıyla asıl kimliğini bilmediği Ferah’a, hakkı olan serveti vermek için yola çıktığında bu yolun hem Ferah’ın hem de kendisinin sınavı olacağını bilmiyordu. Can ve Ferah, paylaşılamayan dev bir servet için yapılan kavganın ortasında kaldılar. Herkesin kendi servetini aradığı bu hayatta zorlu sınavlardan geçeceklerdi; Can, Ferah için kendisinin bile tahmin edemeyeceği kadar ileri gidecek her şeyi, herkesi karşısına alacaktı. Birbirlerini yaşatmak için saf aşklarından vazgeçmeleri gerekiyordu. Bu kirli kavga servet peşinde koşan herkesi içine çekecek, temiz kalmayı başaranlar hayattaki servetlerine kavuşacaktı.

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