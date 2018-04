Servet 2. bölüm fragmanı yayınlandı!

Perşembe akşamları yayınlanacak olan ve dün akşam yayınlanan ilk bölümüyle ekran macerasına başlayan Servet dizisinin merakla beklenen 2. bölüm fragmanı dizinin bitmesiyle yayınlandı. 2. bölüme ait ilk sahne videosu izleyicilere yeni bölüme dair çok sayıda ipucu veriyor. Yayınlanan videoya damga vuran olay ise, Ferah ile Can'ın karşılaşması ve Can'ın söyledikleri oldu. İşte, Servet dizisinin 2. bölümünden ilk sahne...

SERVET 2. BÖLÜM FRAGMANI

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya başlayan Servet'in 2. bölümünden ilk sahne yayınlandı. İşte, Servet dizisinin yeni bölümünde olacaklara dair kısa bir özet ve 2. bölümden ilk sahne...

Ferah bir kez daha karşılaştığı Can’ın kendisine selam vermemesini anlayamazken Can, Hande’ye aldığı çiçekle hızla uzaklaşıyor. Can’ın “Bu yüzdenmiş Hande, bu yüzden sana evlilik teklif etmemişim. Gönlüme Ferah diye bir kız düşecekmiş!” sözlerinin dikkat çektiği sahnede büyük düşmanlıklar ve birbirinden nefret eden ailelerin arasında Can ve Ferah’ın hikayesinin dengeleri nasıl değiştireceği merakla bekleniyor. Servet'in 2. Bölümünden İlk Sahne yayında.

SERVET 1. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Başrollerinde Yusuf Çim, Bahar Şahin ve Ali Sürmeli'nin yer aladığı Servet’in ilk bölümünde Kudret Fettah, işlediği büyük günahı ona hatırlatan bir mektup aldığında, iyilikle kötülük aynı anda harekete geçer. Gerçek değerini bilmediği bir araziyi, henüz adını bile bilmediği torununa vasiyetinde bırakan Kudret, Can’ı da onu bulması için görevlendirir.

Yaşadığı Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan ayrılmak zorunda kalan Ferah, Narin ile Korkmaz’ın ardından Adana’dan İstanbul’a gitmek zorunda kalır. Henüz haberi olmadığı dev serveti Ferah için tehlikelerle dolu bir hayat kavgasının başlangıcı demektir.

Yener ve annesi Belkıs, babasının gizlice hazırlattığı vasiyetin içinde bulunduğu kasayı açmak için harekete geçmiştir. Yener’in açacağı kasadan ellerinden kayıp gidecek olan dev bir servet değil, bitti sanılan büyük düşmanlıklar, birbirlerinden nefret eden aileler, insanların güç ve para uğuruna yapmaya gönüllü oldukları kötülükler de çıkacaktır.

SERVET DİZİSİNİN GENEL KONUSU

Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan dizisinin konusu şöyle; Ferah Feza (Bahar Şahin) her yıl 18 yaşını doldurup, kaldıkları yetiştirme yurtlarından ayrılmak zorunda olan binlerce gençten biriydi. Ancak diğerlerinden önemli bir farkı vardı, kimsesiz değildi. Henüz bilmese de büyük bir ailesi vardı ve hayalini bile kuramayacağı kadar zengindi. Can Yiğit (Yusuf Çim) 29 yaşındaydı. Tıpkı Ferah gibi anne ve babasını kaybetmişti. Evlatlık gibi büyümüş olsa da ülke çapında önemli bir iş adamının kanatları altında, onun oğlundan farksız, her istediğini yapabilecek güçteydi. Bu yaşta kimsenin kolay sahip olamayacağı bir güce ve paraya sahipti, bu büyük aileyi yönetiyordu.

Fettah Holding’in sahibi Kudret Fettah’ın(Ali Sürmeli) talimatıyla asıl kimliğini bilmediği Ferah’a, hakkı olan serveti vermek için yola çıktığında bu yolun hem Ferah’ın hem de kendisinin sınavı olacağını bilmiyordu. Can ve Ferah, paylaşılamayan dev bir servet için yapılan kavganın ortasında kaldılar. Herkesin kendi servetini aradığı bu hayatta zorlu sınavlardan geçeceklerdi; Can, Ferah için kendisinin bile tahmin edemeyeceği kadar ileri gidecek her şeyi, herkesi karşısına alacaktı. Birbirlerini yaşatmak için saf aşklarından vazgeçmeleri gerekiyordu. Bu kirli kavga servet peşinde koşan herkesi içine çekecek, temiz kalmayı başaranlar hayattaki servetlerine kavuşacaktı.