Servet 1. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Can Yiğit, Ferah'ı bulmak istiyor
Bir süredir tanıtımları ekranlarda olan Servet dizisi 12 Nisan perşembe akşamı yayınlanacak 1. bölümüyle izleyicilere merhaba diyecek. Merakla beklenen dizisinin 1. bölümüne ait 3. fragmanda seyircilerle paylaşıldı. Dizinin yayınlanacak ilk bölümüne dair önemli ipuçları veren fragmanda, Can Yiğit, Ferah’ı bulmak için Çocuk Esirgeme Kurumu’na gidiyor. Ferah öfkeyle kurumdan ayrılırken, Can Yiğit’in kaza anları heyecanı yükseltiyor. Peki, Servet dizisinin 1. bölüm 3. fragmanında başka neler var? Servet dizisinin 1. bölümünde başka neler olacak?
Yusuf Çim, Bahar Şahin ve Ali Sürmeli'nin başrollerini paylaştığı Servet dizisi, yarın akşam 1. bölümüyle ekranlara gelecek. Tanıtımlarıyla merak uyandıran Servet’in 1. bölüm fragmanları da peş peşe yayınlandı. Son olarak yayınlanan 3. fragmana, Can Yiğit'in Ferah’ı bulmak için Çocuk Esirgeme Kurumu'na gitmesi damga vuruyor. Servet'in 1. bölüm birinci ve ikinci fragmanları da geçtiğimiz günlerde izleyicilerle paylaşılmıştı. Peki, Servet dizisinin ilk bölümünde neler olacak? Servet'in yayınlanan fragmanlarında neler var?
SERVET 1. BÖLÜM FRAGMANLARI
Can Yiğit (Yusuf Çim) ve Ferah Feza’nın (Bahar Şahin) paylaşılamayan dev bir servet için yapılan kavganın ortasında kaldıkları aşk hikayelerinin konu olacağı Servet dizisinin heyecanla beklenen 1. bölüm fragmanları yayınlandı. İşte Servet dizisinin merakla beklenen 1. bölüm fragmanları...
Yapımını Ortaks Yapım’ın gerçekleştirdiği, yapımcılığını Müge Turalı Pak, Melda Perahya Yalçın ve Mehmetcan Yüksel’in üstlendiği, proje tasarımını Birsel Çıkıncı’nın yaptığı ve senaryosunu Murat Boyacıoğlu’nun yazdığı Servet'in 1. bölüm birinci fragmanı...
Tanıtımlarıyla merak uyandıran Servet’in 1. bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Can Yiğit (Yusuf Çim), Ferah’ı (Bahar Şahin) bulmak için Çocuk Esirgeme Kurumu’na geldiği anda kaderin onlara oynayacağı oyundan habersizdir. Can, ilk karşılaştıkları anda kendini Ferah’ın gülümseyen gözlerine kaptırıyor. Ferah’ın koşarak Korkmaz’a (Baran Bölükbaşı) sarıldığı tanıtımda, “Çok uzaklardan gelip, beni çok uzaklara götürecek hayali bir sevgilim var benim!” sözleri de dikkat çekiyor.
Kudret Fettah’ın “Kendi torununuzun ölüm emri bana ulaştığında emri dinlemedim, onu öldürmedim” sözleriyle fenalaştığı üçüncü fragmanda Can Yiğit, Ferah’ı bulmak için Çocuk Esirgeme Kurumu’na gidiyor. Ferah öfkeyle kurumdan ayrılırken, Can Yiğit’in kaza anları heyecanı yükseltiyor. Yener Fettah’ın, babası Kudret Fettah için “Bu adam beni katil edecek!” sözleri dikkat çekiyor.
SERVET 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kudret Fettah, işlediği büyük günahı ona hatırlatan bir mektup aldığında, iyilikle kötülük aynı anda harekete geçer. Gerçek değerini bilmediği bir araziyi, henüz adını bile bilmediği torununa vasiyetinde bırakan Kudret, Can’ı da onu bulması için görevlendirir. Yaşadığı Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan ayrılmak zorunda kalan Ferah, Narin ile Korkmaz’ın ardından Adana’dan İstanbul’a gitmek zorunda kalır. Henüz haberi olmadığı dev serveti Ferah için tehlikelerle dolu bir hayat kavgasının başlangıcı demektir.
Yener ve annesi Belkıs, babasının gizlice hazırlattığı vasiyetin içinde bulunduğu kasayı açmak için harekete geçmiştir. Yener’in açacağı kasadan ellerinden kayıp gidecek olan dev bir servet değil, bitti sanılan büyük düşmanlıklar, birbirlerinden nefret eden aileler, insanların güç ve para uğuruna yapmaya gönüllü oldukları kötülükler de çıkacaktır.
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