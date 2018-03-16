Serkan Kaya kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Seslendirdiği "Mesele" ve "Kalakaldım" eserleri ile adını geniş kitlelere duyuran Serkan Kaya, son günlerde yaşı, eğitimi ve kariyeri merak edilen isimlerin başında geliyor. İşte son günlerin popüler şarkıcısı Serkan Kaya hakkında merak edilen her şey...
SERKAN KAYA KİMDİR?
1978 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Serkan Kaya, ilkokul ve ortaokul eğitimini Sivas'ta tamamladı. Sivas Endüstri Meslek Lisesi mezunu olan Serkan Kaya, liseyi bitirdikten sonra askere gitti. Vatani görevini Ankara Armoni Mızıka Birliği'nde tamamlayan Serkan Kaya, İstanbul'a gelerek müzikal çalışmalara başladı.
2001 yılında ilk albümünü çıkaran Serkan Kaya, albüm çalışmasının ardından daha çok söz ve beste çalışmalarına ağırlık verdi. 2011 yılında ‘Aşk Ne Demek Bilen Var mı?’ adlı ikinci albümünü çıkaran Serkan Kaya, bu albümdeki bütün şarkıların sözü ve müziğini de kendisi yazdı. "Aşk Ne Demek Bilen Var mı?" albümünün çıkış şarkısı olan "Sevemiyorum" şarkısına klip çeken Serkan Kaya, daha sonra "Aşk Ne Demek Bilen Var mı?" ve "Zor Bela" adlı şarkılarını kliplendirdi.
2015’te "Gönül Bahçem" adlı yeni albümünü çıkaran Serkan Kaya, 43. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Fantezi - Halk Müziği (Erkek)" ödülünü kazandı. Serkan Kaya'nın en bilinen eserleri ise "Mesele" ve "Kalakaldım" adlı şarkılarıdır.
ALBÜMLERİ
Senden Sonra Ben - 2000
Aşk Ne Demek Bilen Var Mı? - 2011
Gönül Bahçem - 2015
Miras - 2017
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