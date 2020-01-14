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Televizyon
Haber Giriş: 14.01.2020 - 12:29,Son Güncelleme:/

Serkan Çayoğlu'nun yeni dizi heyecanı

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Serkan Çayoğlu'nun yeni dizi heyecanı

Uzun süredir aşk yaşayan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel geçtiğimiz gün Vadİstanbul’da objektife yansıdı.

Çayoğlu, yeni projeleriyle ilgili sorular üzerine “Yeni dizim yakında başlayacak, onun için hazırlanıyorum. Seyirciyle bulaşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi. Gürel de “Benim bir projem yok ama Serkan’ın dizisi için ben de çok heyecanlıyım. Elimden geldiği kadar destek olmaya çalışıyorum” diye konuştu.

Serkan Çayoğlunun yeni dizi heyecanı


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