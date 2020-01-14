Serkan Çayoğlu'nun yeni dizi heyecanı

Çayoğlu, yeni projeleriyle ilgili sorular üzerine “Yeni dizim yakında başlayacak, onun için hazırlanıyorum. Seyirciyle bulaşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi. Gürel de “Benim bir projem yok ama Serkan’ın dizisi için ben de çok heyecanlıyım. Elimden geldiği kadar destek olmaya çalışıyorum” diye konuştu.





