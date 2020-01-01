Serenay Sarıkaya O Ses Türkiye’ye damga vurdu – İşte Serenay Sarıkaya O Ses Türkiye performansı

31 Aralık 2019 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde Sahneye çıkan Serenay Sarıkaya Duy Beni performansıyla büyük beğeni topladı. Seyirciden gelen isteği geri çevirmeyen Serenay Sarıkaya, bu kez İsyan şarkısı ile bir kez daha büyük alkış aldı Tüm jüri üyelerinin takımına almak için mücadele ettiği Serenay Sarıkaya, "Annem çok büyük bir O Ses Türkiye izleyicisi, o olsaydı bu ismi seçerdi. O yüzden Hadise diyeceğim" sözleriyle seçtiği ismi açıkladı. Her iki şarkıyla da yılbaşı özel programının en çok konuşulan ismi olan Serenay Sarıkaya, Twitter'ın trend topic listesinde yer aldı.

SOSYAL MEDYA YORUMLARI

serenay sarıkaya - isyan o ses türkiye performans önümüzdeki 1 ay boyunca youtube’da en çok izlenen videom olur 👍 — Berkay Bal (@bberkaybal) January 1, 2020

serenay sarıkaya... sesin güzel, fiziğin güzel, yüzün güzel, oyunculuğun güzel, karakterin güzel... geberiyorum kıskanclıktan su an — seval (@turkcuserseri) December 31, 2019

7’den 70’e,kadın erkek farketmeksizin herkesi 5 dakikada kendine aşık edebilen fazlasıyla alfa bir kadınsın Serenay Sarıkaya... #osestürkiyeyılbaşı pic.twitter.com/KR556p7XCT — helios. (@hcidaily) December 31, 2019

serenay sarıkaya isyan'ı söylemiş...

e o zaman gecenin en güzel performansı da belli oldu!🥂

pic.twitter.com/ZmixwIMTTB — defne ⎊ (@badegassm_) December 24, 2019