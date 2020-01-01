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Televizyon
Haber Giriş: 01.01.2020 - 08:14,Son Güncelleme:/

Serenay Sarıkaya O Ses Türkiye’ye damga vurdu – İşte Serenay Sarıkaya O Ses Türkiye performansı

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Serenay Sarıkaya O Ses Türkiye’ye damga vurdu – İşte Serenay Sarıkaya O Ses Türkiye performansı

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya O Ses Türkiye yılbaşı özel programına konuk olarak katıldı. Jüri üyelerinin övgülerini toplayan ve stüdyodakilerin ısrarları üzerine çifte performans sergileyen Serenay Sarıkaya, sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu. İşte Serenay Sarıkaya O Ses Türkiye performansı

31 Aralık 2019 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde Sahneye çıkan Serenay Sarıkaya Duy Beni performansıyla büyük beğeni topladı. Seyirciden gelen isteği geri çevirmeyen Serenay Sarıkaya, bu kez İsyan şarkısı ile bir kez daha büyük alkış aldı Tüm jüri üyelerinin takımına almak için mücadele ettiği Serenay Sarıkaya, "Annem çok büyük bir O Ses Türkiye izleyicisi, o olsaydı bu ismi seçerdi. O yüzden Hadise diyeceğim" sözleriyle seçtiği ismi açıkladı. Her iki şarkıyla da yılbaşı özel programının en çok konuşulan ismi olan Serenay Sarıkaya, Twitter'ın trend topic listesinde yer aldı. 

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