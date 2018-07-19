Serel Yereli kimdir? Serel Yereli'nin hayatı
Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarla adından sıklıkla söz ettiren Serel Yereli, basında yer alan haberlerin ardından gündem olmaya devam ediyor. Serel Yereli'yi daha önceden tanımayan vatandaşlar da ünlü isim hakkında bilgi almak adına, Serel Yereli'nin kim olduğuna dair araştırma yapıyor. Peki, Serel Yereli kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
Bodrum Masalı dizisiyle birlikte yıldızı parlayan ve son dönemlerin popüler isimlerinden olan Serel Yereli, yaptığı Instagram paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. İşte,Serel Yereli hakkında merak edilen tüm detaylar...
SEREL YERELİ KİMDİR?
Tam adı Buse Serel Yereli olan güzel oyuncu 19 Nisan 1995 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Küçük yaşlarından itibaren müziğe ve tiyatroya son derece ilgili duyan Serel Yereli, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim hayatına devam ediyor. Babasını 16 yaşındayken ani bir kalp krizi sonucu kaybeden Yereli, 2012 yılında "O Ses Türkiye" yarışmasına katıldı ve yarışmada ilk turda elendi.
İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca olmak üzere tam 4 dil bilen Serel Yereli, Craft Atölye ve Bahar Kerimoğlu'ndan oyunculuk eğitimi de almıştır. 2016 yılında televizyon dünyasına adım atan Serel Yereli, Kanal D ekranlarında yayınlanan "Bodrum Masalı" dizisi ile birlikte ilk defa profesyonel oyunculuk kariyerine geçiş yaptı. Güzel oyuncu bu projede Timuçin Esen, Şevval Sam, Murat Aygen, Hilmi Cem İntepe ve Bora Cengiz gibi başarılı isimlerle birlikte rol almıştır.
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