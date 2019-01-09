Seray Kaya'dan takipçisine sert tepki: "Klavye delikanlısı!"
Oyuncu Seray Kaya, instagram' da kendisini eleştiren takipçisine sert tepki gösterdi.
Rol aldığı dizide; kötü, sevilmeyen ve entrikalarla dolu bir karaktere hayat veren Seray Kaya, sık sık takipçilerinin sert eleştirilerine maruz kalıyor. Sosyal medya üzerinden gelen son mesaj ise güzel oyuncuyu adeta çıldırttı.
Seray Akaya, bir takipçisinin "İki dizide oynayıp Oscar kazanmış gibi davranıyor" şeklindeki, hakaret de içeren yorumu karşısında sessiz kalamadı.
"SEN KİMSİN?"
Söz konusu mesajı instagram'ın hikaye bölümünden yayınlayan oyuncu, açtı ağzını yumdu gözünü: Söylediğiniz şeyleri çok ciddiye aldığımdan değil, bizlere her şeyi söyleme hakkını kendinizde bulmanızdan genelde bu tür şeyleri paylaşıyorum. Bu paylaştığım arkadaş, diğer klavye delikanlıları gibi kendince yorumda bulunmuş. Ben de kendisine sormak istiyorum; Sen kimsin? Sen yanlış bildiğin o düşüncelerinle beni yorumlarken sen kimsin?
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