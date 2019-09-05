Serap Paköz Gerçeğin Peşinde programında neden yok?
Gerçeğin Peşinde yeni sezona Serap Paköz ile başlamama kararı aldı. Geçtiğimiz sezonu Serap Paköz ile tamamlayan Gerçeğin Peşinde, yeni sezona Star Tv ekranlarında İnci Ertuğrul ile merhaba diyecek. Peki, Gerçeğin Peşinde programı ne zaman başlayacak? İşte, Gerçeğin Peşinde programında Serap Paköz neden yok ve hangi günler yayınlanıyor sorusunun cevabı
Gerçeğin Peşinde, yeni sezona Star Tv ekranlarından merhaba diyecek. Sosyal medya hesapları üzerinden programın yeni sezon tanıtımını paylaşan yapım şirketi, Serap Paköz'e yer vermedi. Bunun üzerine izleyiciler, Serap Paköz neden yok sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, Serap Paköz yeni sezonda Gerçeğin Peşinde olmayacak mı? İşte, Gerçeğin Peşinde programının ne zaman başlayacağı ve hangi günler olacağı dahil konu hakkında tüm detaylar
GERÇEĞİN PEŞİNDE NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Gerçeğin Peşinde, programda herhangi bir değişiklik olmazsa hafta içi her gün saat 13.45'te Star Tv ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Programın sunucusu ise bu yıl İnci Ertuğrul olacak.
SERAP PAKÖZ NEDEN YOK?
Programın kanal değişikliğine gitmesi dolayısıyla yeni bir yapılanma içerisine girdiği, bu sebeple Serap Paköz'le yolların ayrılarak İnci Ertuğrul'la sezona başlamaya karar verildiği düşünülüyor.
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