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Televizyon
Haber Giriş: 21.01.2020 - 11:07,Son Güncelleme:/

Şeniz'e köşkün kapıları kapandı! Zalim İstanbul 27. Bölümde neler oldu?

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Zalim İstanbul 27. Bölümde Agah Bey, Damla'nın engel olmasına izin vermeden Şeniz'i köşkten atıyor!

Damla, babası Agah'ın neden annesini köşkten attığını anlamaya çalışır. Geride kalanlara nedenini sorar; fakat, kimse konuşamaz. Bu sırada Şeniz, müştemilata sığınmıştır. Seher olayı anlamamıştır; ama, düşene yardım etmek kanında vardır. Agah, Şeniz'in hala köşk sınırlarında olduğunu öğrenince daha da öfkelenir. O müştemilata gittiği sırada Ceren, Damla'ya Nedim ile ilgili Şeniz'in yaptıklarını anlatır. Belgeleri gösterir. Damla gördüklerine inanmaz ve annesi Şeniz'in haksızlığa uğradığın düşünmeye devam eder. Bu olayın sebebi olduğunu düşündüğü Nedim'e yüklenir. Sonrasında Agah, Şeniz'i müştemilattan aldığı gibi sokağa atar.

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