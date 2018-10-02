Senaryo molası
En son Kanatsız Kuşlar dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Ümit Kantarcılar, Bebek'te objektiflere yansıdı.
Bebek Kahve'de uzun süre tek başına oturan Kantarcılar'ın elinde bulunan senaryoyu meraklı bakışlar eşliğinde dikkatlice okuması gözlerden kaçmadı. Muhabirlerin; 'Yeni bir proje hazırlığı mı?' sorusu üzerine ise; "Gelen teklifleri değerlendiriyoruz. Henüz içime sinen bir senaryo olmadı. Dolayısıyla kesinleşmiş bir şey de yok. Spor sonrası güzel havayı da değerlendirerek, senaryoları burada okumak istedim." ifadelerini kullandı. Oyuncu ünlü model Alba Clave ile hakkında çıkan aşk dedikoduları sorulduğunda ise; "Şu an iş odaklı ilerliyorum. Kimseden bir şey saklamıyorum biliyorsunuz. Gerçekten böyle bir şey olduğunda ilk siz öğrenirsiniz zaten." dedi
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