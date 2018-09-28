“Sen neden benimle uğraşıyorsun!”
Kanal D’nin sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı, beğeni ile izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da bugün; Reyhan Hanım, Hanife Hanımla büyük bir tartışma yaşadı.
Hanife Hanım, Reyhan Hanımın bir önceki bölümde yaptığı bir hareketi hatırlatarak ona sataştı. Reyhan Hanım, önceki bölümde Ezgi'nin yere düşen çeyrek altınını alıp gelinine vermişti. Bu olayı hatırlatan Hanife Hanım "Paraya değer vermem diyordunuz ya, gelininizin lirası düştü ya, hemen koşup yerden aldınız. O neydi? Hani paraya değer vermezdin? Gerçek yüzünüzü ortaya çıkardım." diyerek Reyhan Hanıma yüklendi. Reyhan Hanım ise, "Bula bula bunu mu buldun? Sen neden benimle uğraşıyorsun? Sen geldin geleli üstüme oynuyorsun. Yeter artık ya!" diyerek öfkelenmeye başladı. Çileden çıkan Reyhan Hanım sesini giderek yükselterek Hanife Hanımla kavga etmeye başladı. Kaynanalar odasında onları izleyenler şaşkınlıklarını gizleyemediler. Reyhan Hanım bu öfkeyle kapıyı çarparak odayı terk etti.
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleri ile hafta içi her gün saat 12.15’te Kanal D’de.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle