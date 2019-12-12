Sen benim kadınımsın! Afili Aşk 26. Bölümde neler oldu?

Afili Aşk 11 Aralık Çarşamba yayınlanan son bölümde Kerem ve Ayşe arasında romantik anlar yaşanıyor! Şirkette yapılan güven testlerinden geçemeyen Kerem, Ayşe'yi düşündürmeye başlıyor. Ayşe, onun güvenilmez biri olduğunu düşünüyor. Kerem ise artık öyle biri olmadığını ve Ayşe'ye asla yanlış yapmayacağını anlatıyor. Kerem'in Ayşe'ye karşı olan duruşu ikili arasında romantik anlara sahne oluyor. Kerem, Ayşe'den sonra tüm yaşamını değiştirdiğini ve artık her şeyinin Ayşe olduğunu bir kez daha söylüyor. İşte o anlar...