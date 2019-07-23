Sen Benim Her Şeyimsin oyuncu kadrosunda kimler var?
Yönetmenliğini Tolga Örnek'in üstlendiği Sen Benim Her Şeyimsin, beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. 9 Aralık 2016 tarihinde vizyona giren Sen Benim Her Şeyimsin, Çocuk Büyütme Rehberi isimli Meksika yapımı filmin uyarlamasıdır. Peki, Sen Benim Her Şeyimsin oyuncuları kimler?
Yönetmen koltuğunda Tolga Örnek'in oturduğu Sen Benim Her Şeyimsin’in başrolünü Tolga Çevik üstleniyor, başarılı oyuncuya kendi kızı Tuna Çevik eşlik ediyor. Sen Benim Her Şeyimsin’in kadrosunda ayrıca Melis Birkan , Cengiz Bozkurt, Tan Çevik, Hülya Gülşen Irmak
Tuncay Beyazıt ve Cem Cücenoğlu yer alıyor.
KONUSU
Çok küçük yaştayken öksüz kalan Sedat, babasının ona öğrettiği en önemli dersi, "korkunun gözünün içine bakmadığın sürece, onu yenemezsin" mottosunu beynine kazır. Çıralı’da yenemediği korkuları ve babasından hatıra hayat tavsiyesi ile günübirlik ilişkiler ve işlerle hayatını geçirir. Ancak bir gün bu sakin hayatı bir anda değişiverir. Günübirlik ilişkilerinden biri olan Pınar, Sedat'ın kucağına bir bebek bırakıp aynı hızla ortadan kaybolur. İstanbul'a gelip Birol sayesinde iş bulan Sedat'ın hayatı artık kızının etrafında dönmektedir. Baba-kızın masal gibi geçen eğlenceli hayatları, annenin tekrar ortaya çıkmasıyla bir kez daha kaos haline döner.
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