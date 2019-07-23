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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.07.2019 - 12:40, Son Güncelleme:

Sen Benim Her Şeyimsin oyuncu kadrosunda kimler var?

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Sen Benim Her Şeyimsin oyuncu kadrosunda kimler var?

Yönetmenliğini Tolga Örnek'in üstlendiği Sen Benim Her Şeyimsin, beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. 9 Aralık 2016 tarihinde vizyona giren Sen Benim Her Şeyimsin, Çocuk Büyütme Rehberi isimli Meksika yapımı filmin uyarlamasıdır. Peki, Sen Benim Her Şeyimsin oyuncuları kimler?

Yönetmen koltuğunda Tolga Örnek'in oturduğu Sen Benim Her Şeyimsin’in başrolünü Tolga Çevik üstleniyor, başarılı oyuncuya kendi kızı Tuna Çevik eşlik ediyor. Sen Benim Her Şeyimsin’in kadrosunda ayrıca Melis Birkan , Cengiz Bozkurt, Tan Çevik, Hülya Gülşen Irmak
Tuncay Beyazıt ve Cem Cücenoğlu yer alıyor.

KONUSU

Çok küçük yaştayken öksüz kalan Sedat, babasının ona öğrettiği en önemli dersi, "korkunun gözünün içine bakmadığın sürece, onu yenemezsin" mottosunu beynine kazır. Çıralı’da yenemediği korkuları ve babasından hatıra hayat tavsiyesi ile günübirlik ilişkiler ve işlerle hayatını geçirir. Ancak bir gün bu sakin hayatı bir anda değişiverir. Günübirlik ilişkilerinden biri olan Pınar, Sedat'ın kucağına bir bebek bırakıp aynı hızla ortadan kaybolur. İstanbul'a gelip Birol sayesinde iş bulan Sedat'ın hayatı artık kızının etrafında dönmektedir. Baba-kızın masal gibi geçen eğlenceli hayatları, annenin tekrar ortaya çıkmasıyla bir kez daha kaos haline döner.

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