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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
08.10.2019 - 19:12, Son Güncelleme:

Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde neler olacak? Sen Anlat Karadeniz 59. bölüm fragmanları

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Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde neler olacak? Sen Anlat Karadeniz 59. bölüm fragmanları

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Sen Anlat Karadeniz bu hafta 59. bölümüyle yayınlanacak. Sen Anlat Karadeniz'in bu haftaki bölümünde Tarık babasının emri sonucu Mercan ile buluşmak zorunda kalacak. Ancak Tarık karşısında hiç tahmin etmediği bir Mercan bulacak. Peki, Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Sen Anlat Karadeniz 59. bölüm fragmanı.

İrem Helvacıoğlu ve Ulaş Tuna Aslantepe'nin başrolünü paylaştığı Sen Anlat Karadeniz, 9 Ekim Çarşamba akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Geçen haftaki heyecanlı bölümün ardından Sen Anlat Karadeniz'İn yeni bölümünde neler olacağı izleyenler tarafından merak konusu oldu. Dizinin yeni bölümünde Nefes ve Tahir'in bebek alışverişi eğlenceli anların ekranlara yansımasına neden olacak. İşte, Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı ve 59. bölüme dair bilgiler.

SEN ANLAT KARADENİZ 59. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tahir ve Nefes kızları için alışverişe çıkar. Keyifli giden alışveriş Nefes'İn içinden çıkan pazarlık canavarıyla ilginç bir hal alır. Mustafa ise Asiye ile nikah tazeleyerek hülle meselesini kapatır. Tarık babasının zoruyla Mercan'la buluşmak zorunda kalır. Ancak karşısına hiç tahmin etmediği bir Mercan vardır.

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