Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde Mustafa'yı delirtecek plan! Sen Anlat Karadeniz 57. bölüm fragmanı yayınlandı!
ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölüm fragmanı sevenleriyle buluştu. 57. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak olan dizinin bu haftaki bölümünde, Mustafa'nın yaptıklarından sonra Kaleli ailesi Asiye'nin yanında taraf alacak. Peki, Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde başka neler olacak? İşte, Sen Anlat Karadeniz, 57. bölüm fragmanı.
Geçen haftaki merak uyandıran bir bölümün ardından Sen Anlat Karadeniz'in bu haftaki bölümünde neler yaşanacağı araştırılmaya başlandı. Dizinin son bölümünde Asiye ve Mustafa arasında soğuk rüzgarlar esmişti. Sen Anlat Karadeniz'in 25 Eylül'de yayınlanacak olan 57. bölümünde ise, Kaleli ailesi Mustafa'yı delirtecek bir plan yapacak. İşte, dizinin yeni bölümünde yaşanacaklara dair detaylar.
SEN ANLAT KARADENİZ 57. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Mustafa Asiye'nin gönlünü almaya çalışsa da tüm Kaleli ailesi Asiye'nin yanında yer alacak. Asiye'nin yüzünü güldürmek için götürdükleri davete Mustafa da gelecek. Bu davette Kaleli ailesi Mustafa'yı delirtecek planı devreye sokacak.
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