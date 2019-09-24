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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
24.09.2019 - 18:57, Son Güncelleme:

Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde Mustafa'yı delirtecek plan! Sen Anlat Karadeniz 57. bölüm fragmanı yayınlandı!

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Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde Mustafa'yı delirtecek plan! Sen Anlat Karadeniz 57. bölüm fragmanı yayınlandı!

ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölüm fragmanı sevenleriyle buluştu. 57. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak olan dizinin bu haftaki bölümünde, Mustafa'nın yaptıklarından sonra Kaleli ailesi Asiye'nin yanında taraf alacak. Peki, Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde başka neler olacak? İşte, Sen Anlat Karadeniz, 57. bölüm fragmanı.

Geçen haftaki merak uyandıran bir bölümün ardından Sen Anlat Karadeniz'in bu haftaki bölümünde neler yaşanacağı araştırılmaya başlandı. Dizinin son bölümünde Asiye ve Mustafa arasında soğuk rüzgarlar esmişti. Sen Anlat Karadeniz'in 25 Eylül'de yayınlanacak olan 57. bölümünde ise, Kaleli ailesi Mustafa'yı delirtecek bir plan yapacak. İşte, dizinin yeni bölümünde yaşanacaklara dair detaylar.

SEN ANLAT KARADENİZ 57. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mustafa Asiye'nin gönlünü almaya çalışsa da tüm Kaleli ailesi Asiye'nin yanında yer alacak. Asiye'nin yüzünü güldürmek için götürdükleri davete Mustafa da gelecek. Bu davette Kaleli ailesi Mustafa'yı delirtecek planı devreye sokacak.

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