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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
01.10.2019 - 18:51, Son Güncelleme:

Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölüm fragmanları yayınlandı! Hülleci Mustafa'yı çileden çıkardı

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Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölüm fragmanları yayınlandı! Hülleci Mustafa'yı çileden çıkardı

ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz bu hafta 58. bölümüyle ekranlara gelecek. Sen Anlat Karadeniz'n merakla beklenen yeni bölümünde, hülleci damat olarak Aslan'ın seçilmesi Mustafa'yı çileden çıkaracak. DNA raporu sonrası ise kafası karışan Ferhat hıncını Hazan'dan alır. Peki, Sen Anlar Karadeniz'in yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, dizinin yeni bölüm fragmanları.

Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan Sen Anlat Karadeniz 2 Ekim Çarşamba akşamı sevenleriyle buluşacak. Dizinin bu haftaki bölümünde Mustafa'nın Asiye'yi boşamasıyla ortaya çıkan kriz giderek büyüyecek. İşte, Sen Anlat Karadeniz 58. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair ipuçları...

SEN ANLAT KARADENİZ 58. BÖLÜM KISA ÖZETİ

Hülleci olarak Aslan'ın seçilmesi Mustafa'yı çileden çıkarır. Mustafa Aslan'ı evire çevire döver. Aslan şikayetçi olur Kaleliler bu sefer Aslan'ı şikayetinden vazgeçirmek için uğraşır. Diğer yanda ise DNA raporunu gören Ferhat hıncını Hazan'dan çıkarır. Hazan'ın söylediği söz Ferhat'ı istemediği bir şey yapmaya iter. İkisi için de bu durum sürprizle sonlanır...

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