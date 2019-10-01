Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölüm fragmanları yayınlandı! Hülleci Mustafa'yı çileden çıkardı
ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz bu hafta 58. bölümüyle ekranlara gelecek. Sen Anlat Karadeniz'n merakla beklenen yeni bölümünde, hülleci damat olarak Aslan'ın seçilmesi Mustafa'yı çileden çıkaracak. DNA raporu sonrası ise kafası karışan Ferhat hıncını Hazan'dan alır. Peki, Sen Anlar Karadeniz'in yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, dizinin yeni bölüm fragmanları.
Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan Sen Anlat Karadeniz 2 Ekim Çarşamba akşamı sevenleriyle buluşacak. Dizinin bu haftaki bölümünde Mustafa'nın Asiye'yi boşamasıyla ortaya çıkan kriz giderek büyüyecek. İşte, Sen Anlat Karadeniz 58. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair ipuçları...
SEN ANLAT KARADENİZ 58. BÖLÜM KISA ÖZETİ
Hülleci olarak Aslan'ın seçilmesi Mustafa'yı çileden çıkarır. Mustafa Aslan'ı evire çevire döver. Aslan şikayetçi olur Kaleliler bu sefer Aslan'ı şikayetinden vazgeçirmek için uğraşır. Diğer yanda ise DNA raporunu gören Ferhat hıncını Hazan'dan çıkarır. Hazan'ın söylediği söz Ferhat'ı istemediği bir şey yapmaya iter. İkisi için de bu durum sürprizle sonlanır...
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