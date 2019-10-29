Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Kaleliler'in evine kurşun yağmuru!
İrem Helvacıoğlu, Ulaş Tuna Astepe, Sinan Tuzcu, Öykü Gürman gibi oyuncuların kadrosuna yer aldığı Sen Anlat Karadeniz'in merakla beklenen 62. bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölüm fragmanına Kaleli Ailesi'nin evine yapılan silahlı saldırı damga vurdu. Evde kurşun yağmuruna tutulan Mustafa ve Asiye'nin yaralanıp yaralanmadığı ise merak edilmeye başlandı. İşte, Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölüm fragmanı.
ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Sen Anlat Karadeniz, 30 Ekim akşamı yeni bölümü ile yayınlanacak. Sen Anlat Karadeniz'in 62. bölümünde yine heyecan dolu anlar ekranlara yansıyacak. İşte, Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm kısa özeti.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Murat İstanbul'da başını tahmin ettiğinden de büyük belaya sokmuştur ve Trabzon'a doğru yola çıkar. Atlattığını saldığı bu bela Kaleli Ailesi'nin ocağına ateş gibi düşer. Hazan beklenmedik bir hareketle bavulunu alarak Tarık ve Genco'nun yaşadığı Tamar'ların evine yerleşir.
Nikah hazırlıkları tamamlanan Mercan ve Tarık ise herkesten gizli baş başa buluşmak için fırsat kollar hale gelmiştir.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Sen Anlat Karadeniz'in geçen hafta yayınlanan 61. bölümünde;
Hazan ve Ferhat, Melek'i ararken aralarındaki buzlar da erimeye başlayacaktır. Evden kaçan Melek özgürlüğüne koştuğunu sanmaktadır fakat bu kaçış yeni bir esaretin başlangıcı mı olacaktır? Önce Nefes ve Tahir sonra da Asiye ve Mustafa gecenin bir yarısı Osman Hoca'nın kapısına dayanırlar. Hepsi toplandığında kapı çalar ve hiç beklenmedik iki misafir daha gelir. Tarık ve Mercan ise bu kez manzaralı bir tepeye çıkarlar ve Tarık ona evlilik için işlemleri başlattığını söyler.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle