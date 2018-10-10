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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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10.10.2018 - 13:11, Son Güncelleme:

Sen Anlat Karadeniz’in Vedat’ı Mehmet Ali Nuroğlu kimdir? Diziden ayrıldı mı?

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Sen Anlat Karadeniz’in Vedat’ı Mehmet Ali Nuroğlu kimdir? Diziden ayrıldı mı?

Sen Anlat Karadeniz’in kötü karakteri Vedat’ı canlandıran Mehmet Ali Nuroğlu’nun akıbeti merak konusu oldu. Dizinin tanıtımlarında görülmeyen Mehmet Ali Nuroğlu’nun ayrılıp ayrılmadığını merak eden izleyiciler, internetten araştırma yapıyor. Peki, Sen Anlat Karadeniz’in Vedat’ı Mehmet Ali Nuroğlu kimdir? Diziden ayrıldı mı?

Para karşılığında sevmediği bir adamla evlendirilen Nefes ve Karadeniz’in bıçkın delikanlısı Tahir’in aşkının önündeki en büyük engel olarak görülen Vedat, defalarca ölümle yüz yüze gelmesine rağmen kurtuldu. Ancak Sen Anlat Karadeniz’in 25. bölüm tanıtımı ardından kafalar karıştı. Tahir’in “Vedat’ı öldürdüm” cümlesi soru işareti bıraktı. Mehmet Ali Nuroğlu’nun hayat verdiği Vedat’ın akıbeti 10 Ekim tarihli 25. bölümde netlik kazanacak.

MEHMET ALİ NUROĞLU KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Mehmet Ali Nuroğlu, 7 Eylül 1979  tarihinde dünyaya geldi. Mehmet Ali Nuroğlu, ODTÜ felsefe bölümünde üç yıl eğitim görmesinin ardından burayı bırakarak Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümüne girdi. Daha okul bitmeden Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün sahnelediği oyunlarda görev aldı.

Yuvadan Bir Kuş Uçtu (2003)
Çemberimde Gül Oya (2004) - Mehmet
Kırık Kanatlar (2005) - Teğmen Nevzat
Vurgun (2008) - Tayfun
Ayrılık (2009) - Spartak
Ömre Bedel (2009) - Erdem
Uçurum (2012) - Adem
Tatar Ramazan (2013)
Güzel Köylü (2014) - Kaan Yontar
Çanakkale Yüzyıllık Mühür (2016)
Sen Anlat Karadeniz (2018) - Vedat Sayar

Sinema

Cenneti Beklerken (2005) - Şehzade Yakup
Umut Adası (2006) - Çetin
Peri Tozu (2007) - Cem
Zincirbozan (2007) - Mehmet
Başka Semtin Çocukları (2008) - Semih
Nokta (2008) - Ahmet
Sonsuz (2009) - Remzi
Bizim Büyük Çaresizliğimiz (2011) - Bora
Kusursuzlar (2013) - Ferit
Kış Uykusu (2013) - Otel müşterisi Timur
Rüya (2016) - Yaren

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