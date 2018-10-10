Sen Anlat Karadeniz’in Vedat’ı Mehmet Ali Nuroğlu kimdir? Diziden ayrıldı mı?
Sen Anlat Karadeniz’in kötü karakteri Vedat’ı canlandıran Mehmet Ali Nuroğlu’nun akıbeti merak konusu oldu. Dizinin tanıtımlarında görülmeyen Mehmet Ali Nuroğlu’nun ayrılıp ayrılmadığını merak eden izleyiciler, internetten araştırma yapıyor. Peki, Sen Anlat Karadeniz’in Vedat’ı Mehmet Ali Nuroğlu kimdir? Diziden ayrıldı mı?
Para karşılığında sevmediği bir adamla evlendirilen Nefes ve Karadeniz’in bıçkın delikanlısı Tahir’in aşkının önündeki en büyük engel olarak görülen Vedat, defalarca ölümle yüz yüze gelmesine rağmen kurtuldu. Ancak Sen Anlat Karadeniz’in 25. bölüm tanıtımı ardından kafalar karıştı. Tahir’in “Vedat’ı öldürdüm” cümlesi soru işareti bıraktı. Mehmet Ali Nuroğlu’nun hayat verdiği Vedat’ın akıbeti 10 Ekim tarihli 25. bölümde netlik kazanacak.
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Mehmet Ali Nuroğlu, 7 Eylül 1979 tarihinde dünyaya geldi. Mehmet Ali Nuroğlu, ODTÜ felsefe bölümünde üç yıl eğitim görmesinin ardından burayı bırakarak Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümüne girdi. Daha okul bitmeden Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün sahnelediği oyunlarda görev aldı.
Yuvadan Bir Kuş Uçtu (2003)
Çemberimde Gül Oya (2004) - Mehmet
Kırık Kanatlar (2005) - Teğmen Nevzat
Vurgun (2008) - Tayfun
Ayrılık (2009) - Spartak
Ömre Bedel (2009) - Erdem
Uçurum (2012) - Adem
Tatar Ramazan (2013)
Güzel Köylü (2014) - Kaan Yontar
Çanakkale Yüzyıllık Mühür (2016)
Sen Anlat Karadeniz (2018) - Vedat Sayar
Sinema
Cenneti Beklerken (2005) - Şehzade Yakup
Umut Adası (2006) - Çetin
Peri Tozu (2007) - Cem
Zincirbozan (2007) - Mehmet
Başka Semtin Çocukları (2008) - Semih
Nokta (2008) - Ahmet
Sonsuz (2009) - Remzi
Bizim Büyük Çaresizliğimiz (2011) - Bora
Kusursuzlar (2013) - Ferit
Kış Uykusu (2013) - Otel müşterisi Timur
Rüya (2016) - Yaren
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