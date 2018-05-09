Sen Anlat Karadeniz'in son bölümünde neler yaşandı? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Televizyon
09.05.2018 - 21:54, Son Güncelleme:

Sen Anlat Karadeniz'in son bölümünde neler yaşandı? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Sen Anlat Karadeniz'in son bölümünde neler yaşandı? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sen Anlat Karadeniz dizisi bu akşam ekranlara gelen 16. bölümüyle izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşattı. Dizinin akşam yayınlanan son bölümünde, Nefes ile Tahir'in evlenmeleri yüzünden çıldıran Vedat, Tahir'i öldürmeye ant içti. Son bölümün bitmesinin ardından diziseverler yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladılar. Peki, Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu ve Mehmet Ali Nuroğlu gibi isimlerin yer aldığı Sen Anlat Karadeniz dizisi bu akşam 16. bölümüyle ekranlara geldi. Heyecanın dozunun her hafta arttığı Sen Anlat Karadeniz'in bu haftaki bölümünde de şoke edici gelişmeler yaşandı. Yeni bölümde en çok dikkat çeken, Nefes ile Tahir'in evlenmeleri yüzünden çıldıran Vedat'ın Tahir'i öldürmek için yemin etmesi oldu. Vatandaşlar çarşamba akşamları izleyicilerle buluşan Sen Anlat Karadeniz'in bu hafta yayınlanan son bölümünün ardından gelecek hafta yayınlanacak olan 17. yeni bölüm fragmanını sorgulamaya başladı. Peki, Sen Anlat Karadeniz'in 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'in dramatik hikayesinin anlatıldığı Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölümü yine heyecan doluydu. Ekranlara gelen 16. bölümün ardından gelecek hafta yaşanana gelişmeleri merak eden ve şimdiden yeni bölüme dair ipucu edinmek isteyen vatandaşlar, yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı.

Sen Anlat Karadeniz dizisinin gelecek hafta yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ'İN BU HAFTAKİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sen Anlat Karadeniz'in 9 Mayıs akşamı ekranlara gelen 16. son bölümünde, Yiğit'i kurtarabilmek için hayatlarını birleştiren Nefes ve Tahir'in asıl savaşları şimdi başlamaktadır. İlk günden onlara zindan edilen hayata, el ele direnmeye kararlıdırlar. Tahir önce Nefes'i bir kaç kez düştüğü yerden kaldırmak  zorunda kalır. Ama kendisi düştüğünde ve acıdan delirdiğinde, Nefes'in o kırılgan görünüşünün altındaki gerçek gücü görür ve büyülenir.

Vedat'ın cehenneminde direnebilmek için Yiğit'le kendisine bir masal dünyası yaratan Nefes, bu cehennemde de Tahir'le kendisine bir sevda türküsü yaratmaya başlamıştır. Ancak, Saniye'nin başını çektiği "dul bir kadınla evlenemezsin"  cemiyetinin çığlıklarını bastırmaya çalışan bu türkü, Vedat'ın intikam çığlıklarını henüz duymamıştır.

Nefes ile Tahir'in evlenmeleri yüzünden çıldıran Vedat, Tahir'i öldürmeye ant içer. Kendi eliyle canına kıyamadığı Tahir'in ölmesi için bir maşa kullanmayı planlar. Planını gerçekleştirmek için masum bir canı, Mercan'ı kurban etmeye karar verir. Nefes ile Tahir evlenince dengesini iyice kaybeden Mercan, Vedat'ın şeytani planının kurbanı olacak mıdır?

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