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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.11.2019 - 00:00, Son Güncelleme:

Sen Anlat Karadeniz'in finalinde neler oldu? Sen Anlat Karadeniz nasıl bitti?

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Sen Anlat Karadeniz'in finalinde neler oldu? Sen Anlat Karadeniz nasıl bitti?

İrem Helvacıoğlu, Ulaş Tuna Astepe, Sinan Tuzcu, Öykü Gürman, Ali Ersan Duru gibi oyuncuların yer aldığı Sen Anlat Karadeniz, çarşamba akşamı yayınlanan 64. bölümü ile ekranlara veda etti. Sen Anlat Karadeniz'in final bölümünü izleyemeyen hayranları, son bölüm sonrası, "Sen Anlat Karadeniz nasıl bitti?" sorusunun cevabını aramaya başladı. Peki, Sen Anlat Karadeniz'in finalinde neler oldu? İşte, merak edilenler.

Üçüncü sezonuyla ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisi, 13 Kasım Çarşamba akşamı 64. son bölümü ile final yaptı. Tahir ve Nefes'in bebeklerini kucaklarına almasıyla fırtınaların durulduğu dizide, sürpriz bir final yaşandı. Peki, Sen Anlat Karadeniz dizisinin 64. bölümünde neler oldu? İşte, dizinin finaliyle ilgili detaylar.

SEN ANLAT KARADENİZ NASIL BİTTİ?

Bugüne kadar işlerin içinden sıyrılmayı başaran Genco için artık gidilecek bir yer kalmamış ve çoktan hak ettiği sona adım adım yaklaşmaktadır. Fikret Tahir'e vasiyetini teslim ettikten sonra geçmişte kalan bir hesabı kapatmak için yola çıkar. Tarık ve Mercan ortasında kalmaktan zevk duydukları bir ateşin içine düşerken, Ferhat ve Hazan da içlerine düşen ateşin etkisiyle birbirlerine söz verirler. Tarık ile Nefes kızları Masal'ı kucaklarına almanın sevincini yaşarken, Nefes kendine yepyeni bir yol çizme hazırlığındadır.

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