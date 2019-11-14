Sen Anlat Karadeniz'in finalinde neler oldu? Sen Anlat Karadeniz nasıl bitti?
İrem Helvacıoğlu, Ulaş Tuna Astepe, Sinan Tuzcu, Öykü Gürman, Ali Ersan Duru gibi oyuncuların yer aldığı Sen Anlat Karadeniz, çarşamba akşamı yayınlanan 64. bölümü ile ekranlara veda etti. Sen Anlat Karadeniz'in final bölümünü izleyemeyen hayranları, son bölüm sonrası, "Sen Anlat Karadeniz nasıl bitti?" sorusunun cevabını aramaya başladı. Peki, Sen Anlat Karadeniz'in finalinde neler oldu? İşte, merak edilenler.
Üçüncü sezonuyla ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisi, 13 Kasım Çarşamba akşamı 64. son bölümü ile final yaptı. Tahir ve Nefes'in bebeklerini kucaklarına almasıyla fırtınaların durulduğu dizide, sürpriz bir final yaşandı. Peki, Sen Anlat Karadeniz dizisinin 64. bölümünde neler oldu? İşte, dizinin finaliyle ilgili detaylar.
SEN ANLAT KARADENİZ NASIL BİTTİ?
Bugüne kadar işlerin içinden sıyrılmayı başaran Genco için artık gidilecek bir yer kalmamış ve çoktan hak ettiği sona adım adım yaklaşmaktadır. Fikret Tahir'e vasiyetini teslim ettikten sonra geçmişte kalan bir hesabı kapatmak için yola çıkar. Tarık ve Mercan ortasında kalmaktan zevk duydukları bir ateşin içine düşerken, Ferhat ve Hazan da içlerine düşen ateşin etkisiyle birbirlerine söz verirler. Tarık ile Nefes kızları Masal'ı kucaklarına almanın sevincini yaşarken, Nefes kendine yepyeni bir yol çizme hazırlığındadır.
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