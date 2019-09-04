Sen Anlat Karadeniz'in Ferhat'ı Ali Ersan Duru kimdir?
Ali Ersan Duru, Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Sen Anlat Karadeniz dizisinin üçüncü sezonunda kadroya dahil oldu. Yakışıklı oyuncu, dizide Ferhat karakterini canlandıracak. Peki, Sen Anlat Karadeniz'in Ferhat'ı Ali Ersan Duru kimdir?
Ali Ersan Duru, 19 Eylül 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Babası Ankaralı, annesi Karadenizli olan Ali Ersan Duru, ilkokul, ortaokul ve liseyi Ankara'da okudu. Eskişehir, Osmangazi Üniversitesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu. Aynı dönem içinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tiyatro Topluluğu (Esogü Tiyatro Topluluğu) ile amatör tiyatro hayatına başladı. Öncelikle Osmangazi Üniversitesi Tiyatro Topluluğu ile çalışmaya başladı.Lisans eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a gelerek oyunculuk eğitimi almaya başladı. Önce 2008 yılında DİALOG anlatım ve iletişimde temel oyunculuk teknikleri dersleri aldı.
Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları'nda iki yıllık bir tiyatro eğitimi aldı. Bununla paralel olarak aynı dönem içinde workshop'lara katılmaya, diksiyon ve şan dersleri almaya devam etti.
İlk olarak TRT 1 de ''Başrolde Aşk'' isimli sit-com'la profesyonel oyunculuk kariyerine başladı.
2012 yazında Turgut Özakman'ın Diriliş adlı romanından beyaz perdeye uyarlanan ''Çanakkale 1915'' adlı sinema filminde roman kahramanlarından Mehmed Ali'ye hayat verdi.
2013 yılında "Yağmurdan Kaçarken" adlı dizide Carlos Martin, Ezgi Asaroğlu, Ayça Erturan, Ali Ersan Duru, Furkan Andıç, Ebru Şancı, Serkan Şenalp, Doğukan Polat ile beraber rol aldı.
2013 yılında Refik Halit Karay'ın eserinden uyarlanan "Bugünün Saraylısı" adlı dizinin kadrosunda yer aldı. Bu dizinin kadrosunda Selçuk Yöntem, Nazan Kesal, Serhat Teoman ve Cansu Tosun ile birlikte rol aldı. Ali Ersan Duru'nun ilk başrol filmi ise Kalbimin Sultanı dizisi oldu. Ali Ersan Duru, tarihi dizi Diriliş Ertuğrul'da Beybolat karakterine hayat verdi.
Filmleri ve Dizileri :
2013 - 2014 - Bugünün Saraylısı (TV Dizisi)
2013 - Yağmurdan Kaçarken (Korkmaz) (TV Dizisi)
2013 - Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (Sinema Filmi)
2012 - Çanakkale 1915 (Mehmet Ali) (Sinema Filmi)
2011 - 2012 - Hayat Devam Ediyor (TV Dizisi)
2011 - Başrolde Aşk (Emre) (TV Dizisi)
2010 - Lale Devri (TV Dizisi) Konuk Oyuncu
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