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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.09.2019 - 14:50, Son Güncelleme:

Sen Anlat Karadeniz'in Ferhat'ı Ali Ersan Duru kimdir?

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Sen Anlat Karadeniz'in Ferhat'ı Ali Ersan Duru kimdir?

Ali Ersan Duru, Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Sen Anlat Karadeniz dizisinin üçüncü sezonunda kadroya dahil oldu. Yakışıklı oyuncu, dizide Ferhat karakterini canlandıracak. Peki, Sen Anlat Karadeniz'in Ferhat'ı Ali Ersan Duru kimdir?

Ali Ersan Duru, 19 Eylül 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Babası Ankaralı, annesi Karadenizli olan Ali Ersan Duru, ilkokul, ortaokul ve liseyi Ankara'da okudu. Eskişehir, Osmangazi Üniversitesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu. Aynı dönem içinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tiyatro Topluluğu (Esogü Tiyatro Topluluğu) ile amatör tiyatro hayatına başladı. Öncelikle Osmangazi Üniversitesi Tiyatro Topluluğu ile çalışmaya başladı.Lisans eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a gelerek oyunculuk eğitimi almaya başladı. Önce 2008 yılında DİALOG anlatım ve iletişimde temel oyunculuk teknikleri dersleri aldı.

Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları'nda iki yıllık bir tiyatro eğitimi aldı. Bununla paralel olarak aynı dönem içinde workshop'lara katılmaya, diksiyon ve şan dersleri almaya devam etti.

İlk olarak TRT 1 de ''Başrolde Aşk'' isimli sit-com'la profesyonel oyunculuk kariyerine başladı. 

2012 yazında Turgut Özakman'ın Diriliş adlı romanından beyaz perdeye uyarlanan ''Çanakkale 1915'' adlı sinema filminde roman kahramanlarından Mehmed Ali'ye hayat verdi.

2013 yılında "Yağmurdan Kaçarken" adlı dizide Carlos Martin, Ezgi Asaroğlu, Ayça Erturan, Ali Ersan Duru, Furkan Andıç, Ebru Şancı, Serkan Şenalp, Doğukan Polat ile beraber rol aldı.

2013 yılında Refik Halit Karay'ın eserinden uyarlanan "Bugünün Saraylısı" adlı dizinin kadrosunda yer aldı. Bu dizinin kadrosunda Selçuk Yöntem, Nazan Kesal, Serhat Teoman ve Cansu Tosun ile birlikte rol aldı. Ali Ersan Duru'nun ilk başrol filmi ise Kalbimin Sultanı dizisi oldu. Ali Ersan Duru, tarihi dizi Diriliş Ertuğrul'da Beybolat karakterine hayat verdi. 

Filmleri ve Dizileri :
2013 - 2014 - Bugünün Saraylısı (TV Dizisi)
2013 - Yağmurdan Kaçarken (Korkmaz) (TV Dizisi)
2013 - Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (Sinema Filmi)
2012 - Çanakkale 1915 (Mehmet Ali) (Sinema Filmi)
2011 - 2012 - Hayat Devam Ediyor (TV Dizisi)
2011 - Başrolde Aşk (Emre) (TV Dizisi)
2010 - Lale Devri (TV Dizisi) Konuk Oyuncu

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