Sen Anlat Karadeniz'in 64. bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Anlat Karadeniz'in finalinde neler olacak?
Üçüncü sezonuyla ekranlara gelen Sen Anlat Karadeniz dizisi, bu hafta yayınlanacak olan 64. bölümüyle final yapacak. Sen Anlat Karadeniz'in sevenlerine veda edeceği son bölüm fragmanına ilginç anlar damga vurdu. Sevilen dizinin finalinde Nefes, hukuk fakültesine girmek için kendisine yeni bir yol çizmeye karar verecek. Peki, Sen Anlat Karadeniz'in finalinde başka neler olacak? İşte, dizinin final bölümü fragmanı ve son bölümün özeti.
İrem Helvacıoğlu, Ulaş Tuna Astepe, Sinan Tuzcu, Öykü Gürman, Ali Ersan Duru gibi oyuncuların yer aldığı Sen Anlat Karadeniz, 13 Kasım Çarşamba akşamı ekranlara veda edecek. Şiddet mağduru Nefes karakterinin Trabzon'a gelmesiyle hayatının değişmesini ele alan dizi, 64. bölümüyle son kez sevenlerinin karşısına çıkacak. Dizinin final bölümünde ise, heyecanlı anlar ekranlara yansıyacak. Peki, Sen Anlat Karadeniz'in 64. son bölümünde neler yaşanacak? İşte, dizinin 64. bölümüne dair ipuçları...
SEN ANLAT KARADENİZ'İN FİNALİNDE NELER OLACAK?
Sen Anlat Karadeniz dizisinin 64. bölümünde şunlar olacak;
Bugüne kadar işlerin içinden sıyrılmayı başaran Genco için artık gidilecek bir yer kalmamış ve çoktan hak ettiği sona adım adım yaklaşmaktadır. Fikret Tahir'e vasiyetini teslim ettikten sonra geçmişte kalan bir hesabı kapatmak için yola çıkar. Tarık ve Mercan ortasında kalmaktan zevk duydukları bir ateşin içine düşerken, Ferhat ve Hazan da içlerine düşen ateşin etkisiyle birbirlerine söz verirler. Tarık ile Nefes kızları Masal'ı kucaklarına almanın sevincini yaşarken, Nefes kendine yepyeni bir yol çizme hazırlığındadır.
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