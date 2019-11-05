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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
05.11.2019 - 20:26, Son Güncelleme:

Sen Anlat Karadeniz'in 63. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Nefes ve Tahir'in bebeği doğuyor

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Sen Anlat Karadeniz'in 63. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Nefes ve Tahir'in bebeği doğuyor

ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz'in bu haftaki seyirci karşısına çıkacağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanan 63. bölüm fragmanına Tahir ve Nefes'in bebeklerinin doğduğu an damga vurdu. Peki, Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, dizinin 63. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölümün kısa özeti.

Çarşamba akşamları ekranlara gelen Sen Anlat Karadeniz, 6 Kasım akşamı sevenleri ile buluşacak. İlgi gören dizinin bu haftaki bölümünde Ferhat ve Hazan kendi hayatlarına dair sarsıcı gerçeklerle yüzleşmek üzere olacak. İşte, Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölüm fragmanları ve 63. bölüme dair ipuçları.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fikret'in herkesten habersiz adım adım planladığı gün gelmiştir. ve bu güne denk kazandığını düşünenleri büyük bir hüsran beklemektedir. Nikahını yapan Tarik ve Mercan evliliklerinin ilk gecesini baş başa romantik bir yemekle kutlayacaklardır. Elbette kendilerine yakışır bir yemektir bu. Diğer yandan Ferhat ve Hazan kendi hayatlarına dair sarsıcı gerçekler ile yüzleşmek üzeredir. nefes ve Tahir cephesinde ise yepyeni bir masal başlamak üzeredir.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Murat İstanbul'da başını tahmin ettiğinden de büyük belaya sokmuştur ve Trabzon'a doğru yola çıkar. Atlattığını saldığı bu bela Kaleli Ailesi'nin ocağına ateş gibi düşer. Hazan beklenmedik bir hareketle bavulunu alarak Tarık ve Genco'nun yaşadığı Tamar'ların evine yerleşir.

Nikah hazırlıkları tamamlanan Mercan ve Tarık ise herkesten gizli baş başa buluşmak için fırsat kollar hale gelmiştir.

 

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