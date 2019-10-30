Sen Anlat Karadeniz'in 62. bölümünde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Çarşamba akşamları ekranlara gelen Sen Anlat Karadeniz, bu hafta 62.bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Sen Anlat Karadeniz'in son bölümünde Kaleli'lerin evine yapılan silahlı saldırı dalga vurdu. Peki, Sen Anlat Karadeniz'in 62. bölümünde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, merak edilenler.
ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz, 30 Ekim akşamı izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Dizinin son bölümünde merak uyandıran sahnelerin ekranlara gelmesiyle beraber, haftaya yayınlanacak olan bölüm fragmanı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Sen Anlat Karadeniz'in 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, dizinin yeni bölümü ile ilgili bilgiler.
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Murat İstanbul'da başını tahmin ettiğinden de büyük belaya sokmuştur ve Trabzon'a doğru yola çıkar. Atlattığını saldığı bu bela Kaleli Ailesi'nin ocağına ateş gibi düşer. Hazan beklenmedik bir hareketle bavulunu alarak Tarık ve Genco'nun yaşadığı Tamar'ların evine yerleşir.
Nikah hazırlıkları tamamlanan Mercan ve Tarık ise herkesten gizli baş başa buluşmak için fırsat kollar hale gelmiştir.
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