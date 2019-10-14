Sen Anlat Karadeniz'in 60. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölüm fragmanı
ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisi bu hafta 60. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Sen Anlat Karadeniz'in çarşamba akşamı yayınlanacak olan bölümüne Esma ve Ali'nin düğünü damga vuracak. Dizinin fragmanına nikah masasındaki eğlenceli anlar yansıdı. Peki, Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, dizinin 60. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları...
İrem Helvacıoğlu ve Ulaş Tuna Aslantepe'nin başrollerini paylaştığı Sen Anlat Karadeniz, 16 Ekim Çarşamba akşamı yeni bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkacak. Sen Anlat Karadeniz hayranları, geçen haftaki heyecanlı bölümün ardında bu hafta neler olacağını merak etmeye başladı. İşte, Sen Anlat Karadeniz'in 60. bölüm fragmanı.
SEN ANLAT KARADENİZ'iN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?
Tahir ve Nefes kızları için alışverişe çıkar. Keyifli giden alışveriş Nefes'İn içinden çıkan pazarlık canavarıyla ilginç bir hal alır. Mustafa ise Asiye ile nikah tazeleyerek hülle meselesini kapatır. Tarık babasının zoruyla Mercan'la buluşmak zorunda kalır. Ancak karşısına hiç tahmin etmediği bir Mercan vardır.
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