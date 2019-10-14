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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
Haber Giriş: 14.10.2019 - 23:04, Son Güncelleme:

Sen Anlat Karadeniz'in 60. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölüm fragmanı

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Sen Anlat Karadeniz'in 60. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölüm fragmanı

ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisi bu hafta 60. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Sen Anlat Karadeniz'in çarşamba akşamı yayınlanacak olan bölümüne Esma ve Ali'nin düğünü damga vuracak. Dizinin fragmanına nikah masasındaki eğlenceli anlar yansıdı. Peki, Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, dizinin 60. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları...

İrem Helvacıoğlu ve Ulaş Tuna Aslantepe'nin başrollerini paylaştığı Sen Anlat Karadeniz, 16 Ekim Çarşamba akşamı yeni bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkacak. Sen Anlat Karadeniz hayranları, geçen haftaki heyecanlı bölümün ardında bu hafta neler olacağını merak etmeye başladı. İşte, Sen Anlat Karadeniz'in 60. bölüm fragmanı.

SEN ANLAT KARADENİZ'iN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Tahir ve Nefes kızları için alışverişe çıkar. Keyifli giden alışveriş Nefes'İn içinden çıkan pazarlık canavarıyla ilginç bir hal alır. Mustafa ise Asiye ile nikah tazeleyerek hülle meselesini kapatır. Tarık babasının zoruyla Mercan'la buluşmak zorunda kalır. Ancak karşısına hiç tahmin etmediği bir Mercan vardır.

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