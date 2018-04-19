Sen Anlat Karadeniz'de Yiğit'in velayetini kim aldı? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm fragmanı son gelişmelerin hemen ardından başladı. Olayların ardı arkasının kesilmediği Sen Anlat Karadeniz son bölümünde mahkemede yaşananlar damga vurdu. Yiğit’in geçici velayetinin babasına verilmesi, Nefes ve Tahir’i kahretti. Şimdi ise gözler yeni bölümde! Peki Sen Anlat Karadeniz 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sen Anlat Karadeniz’in 18 Nisan tarihli bölümü ardından gözler fragmana çevrildi. Tahir’in kendisini kaçırmasından sonra gözünü iyice karartan Vedat, Sen Anlat Karadeniz son bölümünde Yiğit’i oyunlarının parçası yaptı. Velayet günü için Vedat ile bir kez daha karşı karşıya gelen Nefes, babasının yalancı tanıklığıyla bir kez daha sarsıldı. Kararı etkileyen olay ise Tahir’in yaptığı deliliklerden biri oldu. Tahir’in Nefes ve Yiğit ile birlikte uçurumdan atladığı an mahkemeye de konu olunca, geçici velayeti alan isim Vedat oldu. Anne- oğulun vedalaşma anı Sen Anlat Karadeniz finaline damga vurdu. Peki , yalancı tanıklarla Yiğit'i Nefes'ten ayıran Vedat, şimdi ne yapacak? Tahir bu duruma bir son verebilecek mi? Tüm bu soru işaretleri Sen Anlat Karadeniz 14. yeni bölümünde belli olacak
Sen Anlat Karadeniz 14. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı
Vedat, sistemli bir biçimde, tüm silahlarıyla Nefes'in üzerine gelmeye devam etti. Berrak'tan sonra şimdi de Nefes'in karşısına babasını çıkardı.Babasıyla tam da velayet mahkemesi sabahı karşılaşmak, Nefes'i çok etkiledi ve kanında ilacın, ruhunda babasının zehriyle ilk duruşmaya çıkmak zorunda kaldı. Üstüne bir de babasının bütün köye Nefes'in nikahlı kocasını bırakıp Tahir'e kaçtığını söylemesi, sadece Nefes’i değil onun yanında olanları da zor durumda bıraktı. Yiğit de, bu zor durumdan nasibini aldı ve çocuk kalbiyle annesinden ayrılma ihtimaliyle başa çıkmaya çalıştı. Vedat, hedefine doğru emin adımlarla ilerledi. Ama Vedat'ın anlayamadığı bir şey vardı; inanç. Nefes'in yolculuğu çok zor bir yolculuktu ama Nefes ve onun yoluna başını koyan Tahir birbirlerine inanıyordu Tahir, geçmişte Nefes'in yüreğinde açtığı yarayı, bu sefer başkalarının açtığı yarayı inancıyla iyileştirerek telafi edecekti. Deli Tahir'in akıllıca bir hamlesi, Nefes'i, bu zor yoldaki en önemli engellerden birinden kurtardı. Ama aynı Tahir'in Nefes'le Yiğit için yaptığı bir delilik, mahkeme günü karşısına çıktı.
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