Sen Anlat Karadeniz yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni sezon ilk bölüm fragmanları izleyicilerle buluştu. Kısa bir süre sonra yayınlanacak olan Sen Anlat Karadeniz 54. Bölümüne dair ipuçları veren fragmanlarda Nefes’in bebeğine vereceği isim ortaya çıkıyor. Peki, Sen Anlat Karadeniz yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu’nun başrollerini paylaştığı Sen Anlat Karadeniz, 29 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanan 53. Bölümüyle sezon finali yapmıştı. Eylül ayına kısa bir süre kala Sen Anlat Karadeniz yeni sezon fragmanları ekranda dönmeye başladı. Yeni görüntülerle birlikte tarih bilgisi de geldi. Peki, Sen Anlat Karadeniz yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Yeni isimlerin dahi olacağı Sen Anlat Karadeniz yeni sezonu 4 Eylül Çarşamba günü ekran macerasına başlayacak.
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SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?
Yangından kurtulmayı başaran Genco, Melek’i susturmakla kalmayıp Kalelilerden intikam almak için kolları sıvar. Kalleşçe bir plan yapıp, Nefes’in radyodaki konuşmasını sürpriz bir silaha çeviren Genco, Kalelilerin itibarını iki paralık etmek için uğraşacaktır. Melek için işbirliği yapan Nefes ve Hazan sonunda genç kızı konuşturmayı başarırlar. Melek o güne kadar sır gibi sakladığı gerçeği Nefes’le paylaşırken, Melek’in itirafı Genco’nun bu savaştaki ölümcül darbesini hazırlar. Nefes ve Tahir doğacak çocuklarının hayalini kurarken, bu hayale gölge düşer. Acilen ameliyata girmesi gereken Nefes, Genco tarafından kaçırılır. Hayatta kalmak için zamanla yarışan Nefes, şimdi Genco’nun elinde tutsaktır.
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