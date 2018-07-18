Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ne zaman başlıyor?
Sen Anlat Karadeniz yeni sezonu ile araştırılmaya devam ediyor. İlk sezonu 13 Haziran Çarşamba günü yayınlanan son bölüm ile sona eren Sen Anlat Karadeniz, yeni sezon ile araştırılmaya başlandı. Sezon finalinde Nefes ve oğlu için canını hiçe sayan Deli Tahir, izleyicilere duygusal anlar yaşatmış, dizi gelecek sezon için yaklaşık 3 aylık bir ara vermişti. Peki, Sen Anlat Karadeniz yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte, 22. yeni bölümü bekleyenler için bazı bilgiler
Sen Anlat Karadeniz yeni sezonuyla beklenmeye devam ediliyor. Haziran ayında 21. son bölümü ile dikkatleri üzerine çeken Sen Anlat Karadeniz, göz dolduran sezon finalinin ardından yeni sezonun ne zaman başlayacağını sorgulattı. Peki, Tahir ile Nefes'in duygusal anlarının hafızalardan silinmediği Sen Anlat Karadeniz yeni sezona ne zaman başlayacak? İşte, izleyicilerin merak ettiği bazı detaylar
SEN ANLAT KARADENİZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Sen Anlat Karadeniz, duygusal anların yaşandığı son bölümünün ardından sezon finali yapmıştı. Ekranlardaki ilk sezonunu yaşayan dizinin sezon finali yapmasının ardından izleyiciler, yeni sezonun ne zaman başlayacağını sorgulamaya başladı. Konuyla ilgili dizinin yapımcısı Osman Sınav'dan henüz bir açıklama gelmedi. Sevilen dizinin, dizi sezonunun açılacağı eylül ayı ortaları itibariyle izleyicilerin karşısına çıkması bekleniyor.
FİNALDE NELER YAŞANMIŞTI?
Karadeniz'e veda etme zamanı gelmiştir. Deli Tahir ruhundan, canından bağlı olduğu memleketine, Nefes ve Yiğit'le kalabilmek için hasret kalmaya razıdır. Nefes en başından beri bu fikre karşı çıksa da artık onun da yapabileceği bir şey kalmamıştır.
Ceylan ile Nefes'i kavuşturamayan yüreği buruk Tahir, Mustafa'nın, Vedat'ın oyunuyla hapse düştüğünü öğrendiğinde her şey arapsaçına döner. Bir yanda dağılma tehlikesiyle karşı karşıya olan, başsız kalmış Kaleliler diğer yandaysa Nefes ve Yiğit vardır. Tahir için tercih yapmak ölümden beterdir.
Bir yandan abisinin suçsuzluğunu ispatlamaya çalışırken diğer yandan kaçıp gittiğini düşündüğü Vedat, en tehlikeli haliyle yanı başındadır. Her şeyini kaybetmiş Vedat için tek bir savaş vardır; olanların suçlusu olarak gördüğü Tahir'in canını almak.
Deli Tahir ailesi ve sevdiği kadın arasında tercih yapabilecek midir? Tahir ve Nefes yanı başlarındaki Vedat tehlikesinden kurtulabilecekler midir? Yoksa Tahir ve Nefes'in sevda destanı, başladığı gibi Karadeniz'de mi son bulacaktır?
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