Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ilk bölümünde neler olacak?
Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni sezonu için geri sayım devam ediyor. Nefes ve Tahir kendi masallarını yazmaya geliyor. Dizinin sezon finalinde kaçırılan Nefes ve bebeğinin akıbeti yeni sezonun ilk bölümünde belli olacak. Peki, Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ilk bölümünde neler olacak?
Mayıs ayında ikinci sezonunu tamamlayan Sen Anlat Karadeniz’in yeni sezon tarihi belli oldu. Kadrosuna yeni isimleri dahil eden Sen Anlat Karadeniz’in 54. Bölümü 4 Eylül Çarşamba günü yayınlanacak. Peki, yeni bölümde neler olacak?
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Tahir son anda Nefes’i hastaneye yetiştirmeyi başarır. Hem Nefes’ini hem de doğacak çocuğunu kaybetme korkusuyla çıldırır. Bunun tek sorumlusu olan Genco’dan hesap sormaya gittiğinde hiç beklemediği bir şeyle karşılaşır. Genco’nun yıllar önce canını yaktığı genç bir kadın Nefes’lere sığınır. Genco’nun yaptıklarını çekme vakti gelmiştir.
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