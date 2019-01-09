Sen Anlat Karadeniz yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İrem Helvacıoğlu’nun akıbeti belli oldu
Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm tarihine yönelik araştırmalar bu hafta da devam ediyor. İrem Helvacıoğlu’nun ayrılacağı yönündeki haberlerle gündeme gelen Sen Anlat Karadeniz, en son 28 Aralık Çarşamba günü izleyicileriyle buluşmuştu. Peki, Sen Anlat Karadeniz yeni bölümü ne zaman yayınlanacak, tarih belli oldu mu?
Başrollerini İrem Helvacıoğlu ve Ulaş Tuna Astepe’nin paylaştığı Sen Anlat Karadeniz’in yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Sen Anlat Karadeniz’in yayınlanan son bölümünde Vedat, atağa geçerek yeni bir hamle yapmış, Asiye, Nefes, Mercan, Nazar ve Berrak hapishaneye sevk edilmişti. Şimdi ise gözler yeni bölümde. Peki, Sen Anlat Karadeniz yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
Her sene olduğu gibi bu yıl da yılbaşı nedeniyle dizilere ara verildi. Ancak önceki senelerde dizilere 1 hafta ara verilirken bu sene 3 hafta ara verildi. Bu nedenle dizilerin 21 Aralık itibariyle kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor. Sen Anlat Karadeniz yeni bölümü de 23 Aralık Çarşamba günü yayınlanacak.
İREM HELVACIOĞLU DEVAM EDECEK Mİ?
Cengiz Semercioğlu, Sen Anlat Karadeniz”in oyuncusu İrem Helvacıoğlu’nun akıbetini yazdı: “Sen Anlat Karadeniz”in oyuncusu İrem Helvacıoğlu, yılbaşı gecesi TV8’in “O Ses Türkiye” yarışmasına katılıp şarkı söylemiş.
Ama kimse izleyemedi çünkü dizinin yapımcısı Osman Sınav, hem TV8’e hem de Helvacıoğlu’na ihtarname çekip o bölümün yayınlanmamasını istemiş.
Ali Eyüboğlu geçen gün bunu yazınca Osman Sınav’a telefon açıp, “Yüzde yüz haklısın abi” dedim...
Neden mi? Bir kanal kendi ekranında oynayan bir oyuncunun yılbaşı gecesi başka bir kanalın silahı haline dönüşmesini istemeyebilir...
Bir yapımcı hikayenin sihrini bozacağı gerekçesiyle oyuncunun ekrana çıkıp şarkı söylemesini istemeyebilir...
Tüm bunların üzerine İrem’in bir de kimseden izin almadan TV8’e çıkması eklenince olayın kabul edilir yanı kalmıyor.
Belki İrem hem kanala gidip rica etse, hem Osman Abi’yle doğru yol izlese çözebilme ihtimali olan bir işi bunları yapmayarak çıkmaza sürüklemiş...
“İrem’i gönderecek misin diziden” diye sordum Osman Sınav’a...
“Hayır, o diziden yüzlerce insan ekmek yiyor, böyle bir yanlış hareket nedeniyle herkesin ekmeğiyle oynayamam” dedi.
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