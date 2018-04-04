Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde Tahir Vedat'ı öldürecek mi?
Sen Anlat Karadeniz yeni bölümü için geri sayım sürüyor. Çarşamba akşamları izleyicileriyle buluşan Sen Anlat Karadeniz’in 4 Nisan tarihli 11. bölümünde son yaşananlardan sonra gözü dönen Tahir, Vedat kaçırıyor ve başına silah dayıyor. Peki yeni bölümde başka neler olacak? Vedat'ı kaçıran Tahir cinayeti işleyecek midir? Tahir ve Nefes aşkı sonsuza kadar hapsolacak mıdır? İşte Sen Anlat Karadeniz 11. bölüm fragmanları!
Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm 2. fragmanı dizinin yayın tarihine kısa bir süre kala paylaşıldı. İlk fragmanın benzeri görüntüleri de içeren Sen Anlat Karadeniz 11. bölüm 2. fragmanında kelepçe ayrıntısı gözlerden kaçmadı. Vedat’ın Yiğit’i almak için yaptıkları Tahir’in gözünü karartıyor. Sessizce herkesle vedalaşan Tahir, Vedat’ı Karadeniz’e gömmek için harekete geçiyor. İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölümünden görüntüler!
Mahkemenin şiddet uygulayan bir babaya velayet vermeyeceğini bilen Vedat, Nefes'in akli dengesinin yerinde olmadığını iddia eden bir dava dilekçesi hazırlamıştır. Böylece Nefes'in şiddet iddialarını uydurduğunu kanıtlamaya çalışacaktır. Berrak'ın verdiği ilaç yüzünden halüsinasyonlar gören Nefes, Tahir'in zoruyla psikolojik destek almaya başlar.
Ancak bu süreçte duyduğu bir şey, Tahir'i delirtir. Artık onun için tek bir yol kalmıştır; Vedat'ı Karadeniz'e gömmek. Vedat'ı öldürmekle arasındaki tek engel ise inancıdır. Mustafa'nın Yiğit'i kurtarmasının yankılarının sürdüğü Kaleli Ailesi için bahar erken gelmiştir. Hiçbirinin Tahir'in delice planından haberi yoktur. Tahir herkesle sezdirmeden vedalaşır.
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