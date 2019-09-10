Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde neler olacak?
Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Üçüncü sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya devam eden Sen Anlat Karadeniz’in 11 Eylül tarihli 55. Bölümünde Tahir ve Nefes yeni bir mücadelenin içerisine girecekler. Peki, yeni bölümde neler yaşanacak? Genco cezasını bulacak mı? İşte, Sen Anlat Karadeniz dizisinin 55. Bölümüne dair ilk ipuçları
Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölümüne dair ilk ipuçları geldi. 4 Eylül Çarşamba günü yeni sezonunun açılışını yapan Sen Anlat Karadeniz, 11 Eylül'de 55. bölümüyle kaldığı yerden devam edecek. İşte, Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümüne dair kısa bir özet...
Tahir ve Nefes, Zeynep'e kol kanat gererler. Zeynep'i hakim karşısına çıkaracaklar ve Genco'dan hesap soracaklardır. Zeynep, Genco'nun adamları tarafından adliye önünde öldürülür. Tahir, Genco'yu yakalamak için gittiğinde bir sürprizle karşılaşır. Zeynep'in çocukluk aşkı aynı zamanda Tahir'in asker arkadaşı Ferhat, durumu öğrenince Genco'yu kaçırır. Kafasında işkence ederek öldürmek vardır. Tahir, Ferhat'ı katil olmadan bulmak, Genco'yu hakim karşısına çıkarmak için peşlerine düşer.
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