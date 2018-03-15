Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde Nefes kapı dışarı ediliyor - Son bölümde neler oldu?

Sen Anlat Karadeniz’in 14 Mart tarihli son bölümünde olayların ardı arkası kesilmedi. Aşkları büyük sınavlar vermek zorunda kalan Tahir ve Nazar, öğrendiği gerçekle bir kez daha sarsıldı. Yiğit’i Vedat’a Mustafa’nın verdiğini öğrenen Tahir’in yapacaklarını merak eden izleyiciler, Sen Anlat Karadeniz 9. Bölüm fragmanıyla ilk tüyoları aldı. Mustafa’nın yaptığını öğrenen Tahir, baba ocağının kapısına silahla dayanıyor. Oğullarının birbirlerine düşmesinden Nefes’i sorumlu tutan Saniye, onu kapı dışarı ediyor. İşte Sen Anlat Karadeniz 9. bölümünden ilk görüntüler!





SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Nazar'ın onlara sıktığı mermi, Tahir'i yaralamasa da kalbinden vurdu. Nefes'in merminin önüne atlaması, bizim deli uşağı iyice delirtti. Bütün sülaleyi ayağa dikti ve Mercan'ın intihar girişimiyle çalkalanan Karadeniz'in Nefes'e kucak açması için tedbirler aldı. Ama bu tedbirlerden bir tanesi, hem Tahir'in hem Nefes'in canını çok yaktı. Asiye vargücüyle Nefes'in ve Yiğit'in Karadeniz'e yerleşmesi için uğraşırken, Mustafa bir yandan kardeşine karşı duyduğu suçlulukla, bir yandan da yeni kurulan Sayar-Dağdeviren ittifakının sonuçlarıyla başetmeye çalıştı. Tüm bu dertlerin arasında, Tahir'e vermek zorunda kaldığı bir söz, Mustafa'nın vicdan yükünü çok ama çok ağırlaştırdı. Vedat ise, bir yandan Kalelileri batırmak için uğraşırken, bir yandan ablası Mercan'ın intihara kalkışmasının öfkesiyle yanan Nazar'a gözünü dikti. Karısını ve oğlunu geri alabilmek için her fırsatı kullanmakta, Nefes'in üstüne tüm ağır silahlarıyla gitmekteydi.