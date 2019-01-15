Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm tarihini fragmanla duyurdu
Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm tarihi için bekleyiş son buldu. Atv’nin resmi sayfasından paylaşılan fragmanla Sen Anlat Karadeniz 37. bölüm tarihi duyuruldu. Peki, son sahneleriyle hafızalara kazınan Sen Anlat Karadeniz’in yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
Yılbaşı sonrası ekran macerasına ara veren Sen Anlat Karadeniz’in yeni bölüm tarihi belli oldu. Dizinin yayıncısı ATV son bölümün kısa bir özeti olan fragmanla yeni bölüm tarihini duyurdu. Fragman “Sen Anlat Karadeniz 23 Ocak'ta Kaldığı Yerden Devam Edecek” başlığıyla paylaşıldı.
Ulaş Tuna Aslantepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu ve Öykü Gürman'ın başrollerde oynadığı Sen Anlat Karadeniz, en son 26 Aralık Çarşamba akşamı 36. bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı.
YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sen Anlat Karadeniz’in yayınlanan son bölümünde Berrak, Tahir’in son anda yetişmesiyle hayata döndü. Vedat’ı kaçıran Nefes, Asiye, Nazar ve Mercan herkesten gizli bir şekilde yaptıkları şeyin bedelini ağır ödedi. Elindeki delile polise başvuran Vedat’ın şikayetiyle Asiye, Nefes, Mercan, Nazar ve Berrak hapishaneye sevk edildi. Finale ise kadınların demir parmaklıktaki görüntüleri damga vurdu.
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