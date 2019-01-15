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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
15.01.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm tarihini fragmanla duyurdu

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Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm tarihini fragmanla duyurdu

Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm tarihi için bekleyiş son buldu. Atv’nin resmi sayfasından paylaşılan fragmanla Sen Anlat Karadeniz 37. bölüm tarihi duyuruldu. Peki, son sahneleriyle hafızalara kazınan Sen Anlat Karadeniz’in yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Yılbaşı sonrası ekran macerasına ara veren Sen Anlat Karadeniz’in yeni bölüm tarihi belli oldu. Dizinin yayıncısı ATV son bölümün kısa bir özeti olan fragmanla yeni bölüm tarihini duyurdu. Fragman “Sen Anlat Karadeniz 23 Ocak'ta Kaldığı Yerden Devam Edecek” başlığıyla paylaşıldı.

Ulaş Tuna Aslantepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu ve Öykü Gürman'ın başrollerde oynadığı Sen Anlat Karadeniz, en son 26 Aralık Çarşamba akşamı 36. bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sen Anlat Karadeniz’in yayınlanan son bölümünde Berrak, Tahir’in son anda yetişmesiyle hayata döndü. Vedat’ı kaçıran Nefes, Asiye, Nazar ve Mercan herkesten gizli bir şekilde yaptıkları şeyin bedelini ağır ödedi. Elindeki delile polise başvuran Vedat’ın şikayetiyle Asiye, Nefes, Mercan, Nazar ve Berrak hapishaneye sevk edildi. Finale ise kadınların demir parmaklıktaki görüntüleri damga vurdu.

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