Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanları kan dondurdu
Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanları izleyicilerle buluştu. Yeni sezonun açılışını olaylı gelişmeleriyle yapan Atv dizisi Sen Anlat Karadeniz’in 23. bölümünde Vedat'ın Asiye'ye zarar verme planı, Tahir ile Mustafa'yı birbirine düşürecek. Peki, Vedat amacına ulaşacak mı? İşte, Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanları ve kısa bir özet.
Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanlarıyla çarpıcı bir o kadar da kafa karıştırıcı ipuçları geldi. 19 Eylül Çarşamba günü ekranlara yeniden “merhaba” diyen Sen Anlat Karadeniz’in 23. bölümünde Yiğit’in sünnet töreni kana bürünecek gibi görülüyor. Yaşadıklarının hesabını sormak için ortaya çıkan Vedat, akıllara zarar bir plan uygulayarak kardeşleri birbirine düşürüyor. İşte, her saniyesiyle kan donduran Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanları
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Nefes ve Tahir, Vedat'ın varlığından habersiz en mutlu günlerini yaşarken, Vedat intikam peşindedir. Yiğit'in sünnet töreni için hazırlık yapılırken, törene katılmaya kararlı olan Vedat nasıl bir sürpriz hazırlıyor? Nefes özgürlüğünün tadını çıkarırken Dağdevirenler için durum farklıdır. Murat'a olan aşkı nedeniyle ev hapsinde tutulan Nazar, Vedat'ın yaşadığını Murat'a söylemek isterken sevdiğinin başına nasıl bir bela açacak? Asiye'yi kaçıran Vedat kardeşi kardeşle sınıyor. Yengesi ve yeğeni için hayatını ortaya koyan Tahir yolun sonuna mı geldi?
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