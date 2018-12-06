Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında Vedat'tan şok sözler
Sen Anlat Karadeniz dizisi dün akşam 33. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Sürprizlerle dolu gelişmelerin yaşandığı Sen Anlat Karadeniz’in son bölüm finaline Nefes ve Vedat’in karşı karşıya kaldığı anlar damga vurdu. Sen Anlat Karadeniz’in ilk sahne fragmanı ise kısa sürede yayınlandı. İşte, Sen Anlat Karadeniz’in yeni bölümünden ilk görüntüler
Sen Anlat Karadeniz’in 5 Kasım tarihli 33. Bölümünde Karadeniz'e sığınan Tahir fırtınada kayboldu. Nefes, kaçırdığı tekneyle Tahir'in peşine düştü. Nefes ve Tahir’in kavuşma anını nefesleri tutarak takip eden izleyiciler finalde beklenmedik bir sürprizle karşı karşıya geldi. Sen Anlat Karadeniz’in 33. bölümün son sahnesinde Nefes eve girdiği anda karşısında Vedat’ı buldu. İkilinin karşılaşması ardından yaşanacaklara dair ilk ipucu ise “ilk sahne fragmanı” ile geldi. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm ilk sahne fragmanına Vedat’ın “Masal bitti! Artık uyan, yolunda sonuna. Burası son durak. Hoş geldin, günaydın karıcığım” sözleri damga vurdu.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Karadeniz'e sığınan Tahir’in fırtınada kaybolması Kaleliler ailesini bir kez daha perişan etti.. Nazar, ailesini tercih edip Murat'a sırt çevirirken Murat ısrarcıydı. Tahir'den ayrı kalmaya dayanamayan Yiğit yataklara düştü. Tahir ve Nefes, Yiğit için seferber olurken Vedat ayrılık haberini aldı. Nefes oğlu için çırpınırken, Vedat bu ayrılıktan faydalanabilmek harekete geçti.
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