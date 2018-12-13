Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında Vedat köşeye sıkışıyor
Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm fragmanı kısa sürede yayınlandı. Çarşamba akşamlarının entrika ve duygu yüklü dizisi Sen Anlat Karadeniz’in 35. bölüm fragmanına Vedat’ın çaresiz görüntüleri damga vurdu. İşte, Sen Anlat Karadeniz’in son bölümünde yaşananların kısa bir özeti ve gelişmelere dair ilk ipuçları
Sen Anlat Karadeniz dizisi dün akşam 34. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yayınlanan son bölümde; Osman Hoca’nın evinde yalnız kalan Nefes, Vedat ile karşı karşıya geldi. Çaresizliğini bir kez daha hatırlayan Nefes, Vedat’tan yine büyük bir darbe yedi. Yine büyük bir hüsran yaşayan Nefes’in imdadına Asiye ve diğer kadınlar yetişti. Sen Anlat Karadeniz son bölüm finaline Vedat’ın bayıltılma ve kaçırılma sahneleri damga vurdu. Kısa sürede paylaşılan Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanına ise Vedat’ın tekerli sandalyeye bağlanmış görüntüleri ön plana çıkıyor.
YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Vedat, Nefes'in çaresizliğini yüzüne vurur. Gerçeklerle yüzleşen Nefes için yeni bir savaş başlar. Nefes'in ayakta kalma savaşında Tahir hangi safta yer alacak? Nefes'ten uzak kalamayan Tahir'i ve ayrılığa anlama veremeyen Yiğit'i zor günler bekler. Tüm çabalarına rağmen Nefes'in yıkılmadığını gören Vedat kolları sıvar. Vedat, Nefes'in işini bozunca altta kalmayan Asiye intikam planı yapar. Vedat hiç beklemediği bir anda kadınların saldırısına maruz kalır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle