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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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21.05.2018 - 13:12, Son Güncelleme:

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında Tahir'in şok eden görüntüsü

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Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında Tahir'in şok eden görüntüsü

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. 23 Mayıs tarihli Sen Anlat Karadeniz 18. bölümüne dair önemli ipuçları veren fragmanda Cemil tarafından ölüme terk edilen Tahir’in görüntüleri merak uyandırıyor. Peki yeni bölümde neler olacak? Cemil tarafından ölüme terk edilen Tahir’i önce kim bulacak? Vedat mı, Kaleli Ailesi mi? İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı ve ilk ipuçları!

Sen Anlat Karadeniz 18. bölümü için geri sayım sürerken fragman ekranlarda dönmeye başladı. Dram ve entrika yüklü sahnelerin ağırlıklı olduğu dizi, en son 16 Mayıs Çarşamba günü takipçileriyle buluşmuştu. Kızının intikamını almak isteyen Cemil’in Tahir’i vurup ölüme terk etmişti. Nefes’in kızı Ceylan’a ulaşan Tahir’in perişan hali ekran başındakileri de derinden etkilemişti. Tahir’in akıbetini merak eden için ilk ipucu Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanıyla geldi.

Yeni bölüm; Kaleliler, Tahir’in öldüğüne inanmıyor ve Cemil’i konuşturmaya çalışıyor. Başından beri Nefes’ten nefret eden Saniye Anne’den şaşırtan bir hamle geliyor. Bulduğu izlerin peşinden giden Vedat ise Ceylan ve Tahir’in saklandığı yere ulaşmayı başarıyor. Yaralı halde kaçan Tahir, yaşam mücadelesine nehir üzerinde tutunmaya çalışıyor. İşte tüm bu sahnelerin detaylarından oluşan Sen Anlat Karadeniz 18. bölüm fragmanı!

YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 

Tahir’in deli fırtınasını sadece Nefes’in şefkati ve inadı dindirecektir. Tahir ile Nefes'in sevda türküsü, Mercan için yakılan ağıtlarla kesilir. Vedat'ın şeytani planının kurbanı olan Mercan, masumiyetinin bedelini hastanede hayata tutunmaya çalışarak ödemektedir. Cemil ise her şeyden habersiz, teselliyi kızının canına kasteden Vedat'ın dostluğunda, intikamıysa kızını kurtaran Tahir'e nefretinde bulur. Canından çok sevdiği Nefes için kendini siper edip, ona deva olan Tahir ilk kez bu kadar dağılmıştır. Tüm Karadeniz'i susturan cesareti tek bir şeye söz geçiremez; vicdanına! Sevdiğine deva olma sırası Nefes'tedir. Tahir'in deli fırtınasını sadece Nefes'in şefkati ve inadı dindirecektir. Tahir vicdanı ve sevdası arasında çıkmazdayken bir yandan da Ceylan'ı, Nefes'e kavuşturmanın mücadelesini vermektedir. Bilmediği şeyse nefretten gözü dönmüş Cemil'in, intikam için peşinde olduğudur. Tahir'in merhameti mi, Cemil'in intikam ateşiyle parlayan nefreti mi galip gelecektir?

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