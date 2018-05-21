Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında Tahir'in şok eden görüntüsü
Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. 23 Mayıs tarihli Sen Anlat Karadeniz 18. bölümüne dair önemli ipuçları veren fragmanda Cemil tarafından ölüme terk edilen Tahir’in görüntüleri merak uyandırıyor. Peki yeni bölümde neler olacak? Cemil tarafından ölüme terk edilen Tahir’i önce kim bulacak? Vedat mı, Kaleli Ailesi mi? İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı ve ilk ipuçları!
Sen Anlat Karadeniz 18. bölümü için geri sayım sürerken fragman ekranlarda dönmeye başladı. Dram ve entrika yüklü sahnelerin ağırlıklı olduğu dizi, en son 16 Mayıs Çarşamba günü takipçileriyle buluşmuştu. Kızının intikamını almak isteyen Cemil’in Tahir’i vurup ölüme terk etmişti. Nefes’in kızı Ceylan’a ulaşan Tahir’in perişan hali ekran başındakileri de derinden etkilemişti. Tahir’in akıbetini merak eden için ilk ipucu Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanıyla geldi.
Yeni bölüm; Kaleliler, Tahir’in öldüğüne inanmıyor ve Cemil’i konuşturmaya çalışıyor. Başından beri Nefes’ten nefret eden Saniye Anne’den şaşırtan bir hamle geliyor. Bulduğu izlerin peşinden giden Vedat ise Ceylan ve Tahir’in saklandığı yere ulaşmayı başarıyor. Yaralı halde kaçan Tahir, yaşam mücadelesine nehir üzerinde tutunmaya çalışıyor. İşte tüm bu sahnelerin detaylarından oluşan Sen Anlat Karadeniz 18. bölüm fragmanı!
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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Tahir’in deli fırtınasını sadece Nefes’in şefkati ve inadı dindirecektir. Tahir ile Nefes'in sevda türküsü, Mercan için yakılan ağıtlarla kesilir. Vedat'ın şeytani planının kurbanı olan Mercan, masumiyetinin bedelini hastanede hayata tutunmaya çalışarak ödemektedir. Cemil ise her şeyden habersiz, teselliyi kızının canına kasteden Vedat'ın dostluğunda, intikamıysa kızını kurtaran Tahir'e nefretinde bulur. Canından çok sevdiği Nefes için kendini siper edip, ona deva olan Tahir ilk kez bu kadar dağılmıştır. Tüm Karadeniz'i susturan cesareti tek bir şeye söz geçiremez; vicdanına! Sevdiğine deva olma sırası Nefes'tedir. Tahir'in deli fırtınasını sadece Nefes'in şefkati ve inadı dindirecektir. Tahir vicdanı ve sevdası arasında çıkmazdayken bir yandan da Ceylan'ı, Nefes'e kavuşturmanın mücadelesini vermektedir. Bilmediği şeyse nefretten gözü dönmüş Cemil'in, intikam için peşinde olduğudur. Tahir'in merhameti mi, Cemil'in intikam ateşiyle parlayan nefreti mi galip gelecektir?
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