Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında Tahir Yiğit'i buluyor
Sen Anlat Karadeniz dizisinin son bölümü ardından yeni fragman paylaşıldı. Ekran macerasında 40 haftayı geride bırakan Sen Anlat Karadeniz’in son bölüm finalinde Nefes, bayılmıştı. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, Sen Anlat Karadeniz 41. Bölümünden ilk görüntüler ve son gelişmelerin kısa bir özeti
Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı kısa sürede izleyicilerle buluştu. Yaklaşık 1 dakika süren Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında hapisten kaçan Tahir’in Yiğit’i bulduğu anlar damga vurdu. Öte yandan Fikret ve Vedat arasındaki diyalog kafalarda soru işareti bıraktı. Tahir, Nefes ve Yiğit’i bulabilecek mi? Fikret, Vedat’ın teklifini kabul edecek mi? Tüm bu soru işaretlerine yanıt Sen Anlat Karadeniz 41. Bölümünde gelecek.
Sokak serserileri tarafından kaçırılan Nefes adamları alt etmeyi başarırken, Tahir peşindeki polislerle yüz yüze gelmiştir. Vedat uyanıp Nefes'in kaçtığını öğrenince serumları söker atar. Nefes'in peşinden gidecek gücü olmayan Vedat, Fikret'i ikna etmek için bu defa acımasız bir yöntem deneyecektir. Tahir, Yiğit'in bıraktığı izlerin peşinde onlara adım adım yaklaşırken, Nefes oğlunun kucağına yığılır. Yiğit annesini kaybetme korkusuyla karşı karşıya gelmiştir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle