Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında şok sözler: Vedat’ı öldürdüm
Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölümü için geri sayım sürerken yayınlanan fragmanlarla birlikte merak dozu arttı. Tahir’in sözleri ardından ‘Vedat öldü mü?’ sorusu gündeme geldi. İşte, Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanları ve kısa bir özet
Sen Anlat Karadeniz yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. İkinci sezonun açılışını kısa bir süre önce yapan entrika dozu yüksek Atv dizisi, bu akşam 25. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölümün temel konusu ise Vedat’ın akıbeti. Peki, Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanlarında öldüğü söylenen Vedat’a ne oldu? İşte yeni bölümden ilk görüntüler...
YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN
Tahir, Mustafa'nın katil olmasına engel olurken kendi öfkesine hakim olamaz. Vedat'la hesaplaşmasını tamamlamaya karar veren Tahir çizgiyi aşar. Nefsine yenilen Tahir için merhametsizliğinin geri dönüşü olacak mı? Murat, Nazar için endişelenirken sevdiğinin kendisi için Vedat'la olduğunun farkında değildir. Murat için çok büyük bir bedel ödeyen Nazar, her şey için çok geç olduğunu düşünmesine rağmen Murat'ın elinden tutabilecek mi? Tahir vicdanının sesini dinleyip teslim olmaya karar verir. Zalimliğinin bedelini özgürlüğüyle ödemeye hazır olan Tahir, beklediğinden büyük bir bedel mi ödeyecek? Vedat'ı gömdüğü mezara girerken yanında kimi sürükleyecek?
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