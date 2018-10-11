Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında Nefes'in yaşam mücadelesi... Son bölümde vurulmuştu
Sen Anlat Karadeniz dizisinin olaylı son bölümü ardından yeni fragman paylaşıldı. Vedat ve Tahir’in karşı karşıya geldiği Sen Anlat Karadeniz son bölüm finaline Nefes’in vurulma anı damga vurdu. Peki, son bölümde başka neler yaşandı? İşte, Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı ve son gelişmelerin kısa bir özeti
Sen Anlat Karadeniz dizisi ekranlara gelen son bölümüyle izleyicilerine dramatik dakikalar yaşatmaya devam etti. Dizinin yayınlanan son bölümünde Tahir, Mustafa'nın katil olmasına engel olurken kendi öfkesine hakim olamadı. Zalimliğinin bedelini özgürlüğüyle ödemeye hazır olan Tahir, son bölüm finalinde beklemediği bir şey yaşadı. Nefes'in vurulması hem Tahir hem de ekran karşısındakilere büyük bir şok yaşattı. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında Nefes'in apar topar hastaneye kaldırıldığı görülüyor:
YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN
Tahir, Mustafa'nın katil olmasına engel olurken kendi öfkesine hakim olamaz. Vedat'la hesaplaşmasını tamamlamaya karar veren Tahir çizgiyi aşar. Nefsine yenilen Tahir için merhametsizliğinin geri dönüşü olacak mı? Murat, Nazar için endişelenirken sevdiğinin kendisi için Vedat'la olduğunun farkında değildir. Murat için çok büyük bir bedel ödeyen Nazar, her şey için çok geç olduğunu düşünmesine rağmen Murat'ın elinden tutabilecek mi? Tahir vicdanının sesini dinleyip teslim olmaya karar verir. Zalimliğinin bedelini özgürlüğüyle ödemeye hazır olan Tahir, beklediğinden büyük bir bedel mi ödeyecek? Vedat'ı gömdüğü mezara girerken yanında kimi sürükleyecek?
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