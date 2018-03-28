Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında Nefes’e korkunç komplo
Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. En son 21 Mart Çarşamba günü izleyici karşısına çıkan Sen Anlat Karadeniz, bu akşam 10. bölümüyle kaldığı yerden devam edecek. Yeni bölümde Vedat tarafından tutulan Berrak, Nefes’e korkunç bir komplo hazırlıyor. İşte Sen Anlat Karadeniz 10. bölüm fragmanı ve yeni gelişmelerin kısa bir özet!
Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölümü için geri sayım sürüyor. Dram ve en entrika yüklü sahnelerin ağırlıklı olduğu Sen Anlat Karadeniz’in son bölümünde kadroya sürpriz bir isim katılmıştı. Kara Gül dizisiyle yıldızı parlayan İlayda Çevik, Berrak rolünü canlandırmaya başlamıştı. Vedat tarafından tutulan Berrak’ın gerçek kimliği finale doğru ortaya çıkmıştı. Aşkları türlü sınavlardan geçen Nefes- Tahir ikilisi şimdi Berrak’ın oyunlarıyla mücadele etmek zorunda! İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölümünden ilk görüntüler…
SEN ANLAT KARADENİZ YENİ FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN
Tahir gemileri yakar ve onun sevdiği kadına zulmeden ailesiyle hesaplaşır. Vedat zulmedince boğazına sarılmaktadır ama öz anası, abisi yapınca gitmekten başka çaresi kalmamıştır. Tahir'in daha fazla canı yanmasın diye buradan götürmek için ısrar ettiği Nefes'in ise aklını kurcalayan büyük bir soru vardır. Kaleli Konağı'nda, Asiye'nin grevi vardır. Asiye, kaynanasını ve kocasını cezalandırmak için ev işleri boykotuna gider. Ancak Mustafa'nın bütün ailesine bir sürprizi olacaktır. Vedat ise Truva atı misali kullandığı Berrak'la, şimdiye kadar ilmek ilmek hazırlandığı planını devreye sokar. Nefes'i derinden sarsacak büyük plan, nihayet başlamaktadır.
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