Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında kelepçe detayı dikkat çekti
Sen Anlat Karadeniz dizisi yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Nefes ve Tahir’in türlü sınavlardan geçen aşkını konu edinen Sen Anlat Karadeniz, dün akşam 24. bölümüyle izleyici karşısına çıktı, yeni fragman da kısa sürede yayınlandı. Yeni görüntülerde kelepçe detayı dikkat çekti. İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı ve son gelişmeleri hatırlamak isteyenler için kısa bir özet
Atv dizisi Sen Anlat Karadeniz, dün akşam sürprizlerle dolu bir bölümle izleyici karşısına çıktı Karadeniz topraklarında çekilen dizinin son bölümünde Kaleli Ailesi’ndeki herkesin kurtulduğu ortaya çıktı. Asiye ve bebeği sağlıklıydı, Tahir ise çelik yelek giydiği için yara almamıştı. Bu kez canı yanma sırası Vedat’taydı. Tüm planı boşa çıkan Vedat, Mustafa tarafından kaçırıldı. Kaçırılma sahnesiyle son bölüm finalini yapan Sen Anlat Karadeniz’in yeni fragmanı ise bambaşka tüyoları verdi.
Vedat’ın Tahir tarafından şiddetli bir şekilde dövüldüğü fragmanda kelepçe sahnesi dikkat çekti. Fragmana damga vuran ise Saniye Ana’nın “Bana evlat acısı yaşattın, Rabbim sana da aynısını yaşatsın!” cümlesi oldu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle