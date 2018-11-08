Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında Kalelilere büyük darbe
Sen Anlat Karadeniz dizisi dün akşam 29. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Nefes ve Tahir'in romantik anlarının ön plana çıktığı Sen Anlat Karadeniz son bölüm finaline Vedat’ın yeni kumpası damga vurdu. Yeni bölüm fragmanı da kısa sürede izleyicilerle buluştu. İşte, Sen Anlat Karadeniz yeni bölümünden ilk görüntüler
Sen Anlat Karadeniz dizisinin 7 Kasım tarihli bölümünde sürprizlerle dolu gelişmeler vardı. Özellikle Tahir ve Nefes’in romantik anları çok konuşuldu. Nefes’i yemeğe götüren Tahir, evlenme teklifi etti. Nefes ve Tahir’in aşk dolu dakikalarına tanık olan dizi takipçileri, Sen Anlat Karadeniz’in son bölüm finalinde beklenmedik bir gelişmeyle sarsıldı. Vedat, Nefes’in ‘adam öldürmeye tam teşebbüs’ suçundan en az 8 yıl ceza almasına neden olacak soruşturmanın başlatılması için avukatına talimat vermişti. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında Nefes’in tutuklandığı, Tahir’i ise zor bir seçimin beklediği görülüyor.
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