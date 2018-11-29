Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanına morg sahnesi damga vurdu
Sen Anlat Karadeniz dizisi dün akşam 32. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Nefes ve Tahir’in en mutlu gününde Vedat’ın adamları tarafından vurulan Fatih’in yaşam mücadelesi verdiği Sen Anlat Karadeniz son bölüm finali kafalarda soru işareti bıraktı. Kısa sürede yayınlanan yeni bölüm fragmanına ise ceset görüntüsü damga vurdu. İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölümünden ilk görüntüler
Sen Anlat Karadeniz’in 28 Kasım tarihli bölümünde şaşırtıcı gelişmeler ve duygu yüklü sahneler iç içeydi. Sen Anlat Karadeniz son bölümünde Fatih’in vurulma haberi Kaleliler’i perişan etti. Ailesinin başına gelen felaketlerden Nefes’i sorumlu tutan Saniye, onun önünde diz çöküp, başlarına sürekli bela açtığını söyleyerek gelinini evden kovdu. Yaşananlar karşısında büyük üzüntü yaşayan Nefes, Yiğit’i de alıp evi terk etti. Son bölüm finali ise yeni bir felaketin sinyalini verdi. Nefes’i görü döndüremeyen Tahir, fırtınalı bir gecede denize açıldı. Ertesi sabah bir çocuk, karaya vurmuş bir ceset olduğunu görüp polise bildirdi. Cesetin kime ait olduğunu merak edenler yeni bölüm fragmanıyla bambaşka ipuçları edindi.
Bir morg sahnesinin öne çıktığı Sen Anlat Karadeniz 33. bölüm fragmanında; Tahir’in tekneyle denize açıldığı haberi üzerine Nefes’in onu denizde aramaya gittiği görülüyor.
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