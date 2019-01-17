Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Vedat vuruldu mu?
Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Yılbaşı sonrası ekran macerasına üç haftalık bir ara veren Sen Anlat Karadeniz 37. bölüm fragmanına Tahir’in 'Ne pahasına olursa olsun çıkaracağım seni buradan.' sözleri damga vurdu. Öte yandan silah sesleri kafalarda soru işareti bıraktı. İşte, Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölümünden ilk görüntüler
Günlerdir araştırılan Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Önümüzdeki hafta yayınlanacak olan Sen Anlat Karadeniz 37. bölümüne dair ipuçları veren fragmanda nefes kesen bir kovalamaca sahnesi ön plana çıktı. Nefes’in hapishanede olmasını fırsat bilen Vedat, Yiğit’i kaçırıyor. Oğlu gördüğü Yiğit için hareket geçen Tahir, silahla Vedat’ın peşine düşüyor. Peki, yeni bölümde neler olacak? Vedat ve Tahir arasındaki kovalama nasıl bitecek? Nefes cezaevinden çıkabilecek mi? Tüm bu soru işaretleri 23 Ocak tarihli Sen Anlat Karadeniz 37. bölümünde yanıt bulacak.
YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sen Anlat Karadeniz’in yayınlanan son bölümünde Berrak, Tahir’in son anda yetişmesiyle hayata döndü. Vedat’ı kaçıran Nefes, Asiye, Nazar ve Mercan herkesten gizli bir şekilde yaptıkları şeyin bedelini ağır ödedi. Elindeki delile polise başvuran Vedat’ın şikayetiyle Asiye, Nefes, Mercan, Nazar ve Berrak hapishaneye sevk edildi. Finale ise kadınların demir parmaklıktaki görüntüleri damga vurdu.
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