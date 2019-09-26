Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 57. bölümde neler yaşandı?
ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Sen Anlat Karadeniz, bu hafta 57. bölümü ile yayınlandı. Çarşamba akşamı ekranlara gelen dizinin son bölümünde, Asiye ve Mustafa arasında yaşananlar sonrası, aile fertleri Asiye'nin yanında yer alıp ona destek verdi. Mustafa'nın düşünmeden söylediği söz, başına hiç beklemediği olaylar açtı. Peki, Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 57. bölümde neler yaşandı?
Sen Anlat Karadeniz'in ekranlara gelen 57. bölümü sonrası, yeni bölüm fragmanı şimdiden merak konusu oldu. Dizinin önümüzdeki hafta yayınlanacak olan bölümünde neler olacağını merak edenler, 58. bölüm tanıtım fragmanını araştırıyor. İşte, Sen Anlat Karadeniz'İn yeni bölüm fragmanına dair detaylar.
Dizinin fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
SEN ANLAT KARADENİZ'İN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Mustafa Asiye'nin gönlünü almaya çalışsa da tüm Kaleli ailesi Asiye'nin yanında yer alacak. Asiye'nin yüzünü güldürmek için götürdükleri davete Mustafa da gelecek. Bu davette Kaleli ailesi Mustafa'yı delirtecek planı devreye sokacak.
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