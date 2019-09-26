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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
26.09.2019 - 00:01, Son Güncelleme:

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 57. bölümde neler yaşandı?

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Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 57. bölümde neler yaşandı?

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Sen Anlat Karadeniz, bu hafta 57. bölümü ile yayınlandı. Çarşamba akşamı ekranlara gelen dizinin son bölümünde, Asiye ve Mustafa arasında yaşananlar sonrası, aile fertleri Asiye'nin yanında yer alıp ona destek verdi. Mustafa'nın düşünmeden söylediği söz, başına hiç beklemediği olaylar açtı. Peki, Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 57. bölümde neler yaşandı?

Sen Anlat Karadeniz'in ekranlara gelen 57. bölümü sonrası, yeni bölüm fragmanı şimdiden merak konusu oldu. Dizinin önümüzdeki hafta yayınlanacak olan bölümünde neler olacağını merak edenler, 58. bölüm tanıtım fragmanını araştırıyor. İşte, Sen Anlat Karadeniz'İn yeni bölüm fragmanına dair detaylar.

Dizinin fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SEN ANLAT KARADENİZ'İN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Mustafa Asiye'nin gönlünü almaya çalışsa da tüm Kaleli ailesi Asiye'nin yanında yer alacak. Asiye'nin yüzünü güldürmek için götürdükleri davete Mustafa da gelecek. Bu davette Kaleli ailesi Mustafa'yı delirtecek planı devreye sokacak.

 

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