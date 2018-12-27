Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sen Anlat Karadeniz dizisi dün akşam sürprizlerle dolu bir bölümü daha geride bıraktı. Vedat’ın boynuna ilmek doladığı Berrak’ın yaşam mücadelesi verdiği Sen Anlat Karadeniz son bölüm finaline Nefes ve diğerlerinin cezaevine girdiği görüntüler damga vurdu. Peki, Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı son gelişmelerin hemen ardından gündeme geldi. Asiye, Nefes, Mercan, Nazar ve Berrak ‘ın akıbetini merak eden izleyiciler, Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanını araştırıyor. Entrika ve dram yüklü dizininin 26 Aralık tarihli 36. bölümünde Berrak, Tahir sayesinde hayata geri döndü ancak Vedat’ın eline bu kez başka bir koz geçti. Finalde mahkemeye sevk edilen Asiye, Nefes, Mercan, Nazar ve Berrak hapishaneye girdi.
Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.
Mercan, Vedat yerine Berrak'ı asmak üzereyken Tahir yetişti. Berrak'ı kurtaran Tahir, Nefes'in ondan gizli yaptıklarını öğrenince Nefes'ten hesap sordu. Vedat'ın elinde delil olmadığını düşünen kadınlar yıkılmayıp tüm güçleriyle işe sarılırken, Vedat harekete geçti. Tutuklu yargılanmalarına karar verilen Asiye, Nefes, Mercan, Nazar ve Berrak hapishaneye sevk edilirken hepsi kendini suçladı.
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